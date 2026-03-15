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Paralimpiadi, medaglia di bronzo nel fondo per Giuseppe Romele

Il bresciano è salito sul podio della 20 chilometri Interval Start Sitting: a Pechino 2022 aveva conquistato il terzo posto nella middle distance di biathlon
Giuseppe Romele in una delle gare di Milano-Cortina, foto Instagram
Giuseppe Romele in una delle gare di Milano-Cortina, foto Instagram
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Medaglia di bronzo per il bresciano Giuseppe Romele nella gara di sci di fondo 20 chilometri Interval Start Sitting uomini. L’azzurro sale sul terzo gradino del podio al termine della prova vinta dal russo Ivan Golubkov, che chiude con il tempo di 51:55.0, davanti al cinese Mao Zhongwu, secondo classificato. Nella stessa gara gli altri italiani in gara chiudono più indietro: Michele Biglione termina al 14° posto con un ritardo di 4 minuti e 6,5 secondi, mentre Giuseppe Spatola si piazza al 26° posto.

Per Romele si tratta dell’ennesimo risultato di rilievo in una carriera che negli ultimi anni lo ha visto diventare uno dei principali protagonisti italiani dello sci paralimpico, tra biathlon e sci di fondo.

Romele

Nato a Pisogne nel 1992, Romele ha perso la gamba sinistra dopo un incidente motociclistico avvenuto nel 2011. Prima di questo bronzo, uno dei momenti più significativi della sua carriera era arrivato alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022, quando aveva conquistato la medaglia di bronzo nella middle distance di biathlon.

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