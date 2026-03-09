Giornale di Brescia
Altri sport

Paralimpiadi: argento nel Super G per Bertagnolli e il bresciano Ravelli

«Siamo contentissimi. È una bellissima medaglia d'argento, è la seconda di questi giochi alla seconda gara, quindi per ora siamo a due su due»
In gara Bertagnolli e Ravelli - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giacomo Bertagnolli, con la guida bresciana Andrea Ravelli, è argento nel super-G. L'azzurro ha chiuso a soli 16 centesimi dall'oro, vinto dall'austriaco Johannes Aigner.

«Siamo contentissimi. È una bellissima medaglia d'argento, è la seconda di questi giochi alla seconda gara, quindi per ora siamo a due su due».

Lo ha detto lo sciatore Bertagnolli, dopo la medaglia d'argento conquistata in Super-G. «Sedici centesimi sono niente, quindi per me oggi per come ho sciato, per come ho attaccato la pista, per come sono arrivato, è come se fosse un oro. Domani servirà prenderselo sul serio», ha aggiunto Bertagnolli, insieme alla guida bresciana Andrea Ravelli, pensando alla combinata di domani.

«La neve non ha aiutato perché fa un caldo assurdo, quindi con una neve facile sono molto più avvantaggiati i miei avversari», sottolinea Bertagnolli.

«Non ci accontentiamo – aggiunge Ravelli –.  Abbiamo lavorato per fare di più, siamo consapevoli che i nostri avversari sono forti e di un'altra categoria, tanto è vero che Giacomo è l'unico AS3 che si sta distinguendo. Gli altri li abbiamo tutti oltre i 4 secondi. Questo vuol dire tanto e bisogna cercare di farlo capire anche al pubblico. Quindi, secondo me, Giacomo è l'atleta più forte che c'è nella categoria visual impaired».

Argomenti
Paralimpiadi di Milano-Cortina
  3. Ricarica la pagina se necessario