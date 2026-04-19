Pallanuoto, Brescia pareggia 6-6 contro Padova e scivola al terzo posto

Niente aggancio in testa, e secondo posto che scivola di mano. Finisce 6-6 il big match della 17esima giornata di campionato tra Brescia Waterpolo e Plebiscito Padova, tra quelle che alla vigilia erano seconda e prima forza del girone.

Il pareggio, pur lusinghiero, purtroppo sorride più alla prima della classe che al sette biancazzurro, dato che non solo non produce l'aggancio al primo posto, ma costa anche il secondo, ora occupato da Bologna. Tuttavia è sicuramente un punto che dà morale per gli impegni che verranno.

La waterpolo si carica prima dell'inizio del match - Foto Gabriele Vanoni

Contro un avversario costruito per vincere, per fare il salto, infatti, Brescia, la giovanissima Brescia, non palesa alcun timore reverenziale, se la gioca anzi a viso aperto, senza sottrarsi dalla lotta fisica, senza pagare dazio alla pressione che pur la sfida portava con sé.

E ai propri tifosi regala un'ultima casalinga di regular season (la stagione regolamentare si chiuderà il prossimo sabato nelle acque della Canottieri Milano, con la gara che prenderà il via alle 19) fatta con una prova ancora una volta di carattere, di grinta e coraggio, di voglia di dimostrare tanto il proprio valore quanto di meritare la posizione di classifica.

Il match

Dopo un primo tempo che finisce 1-1, stante il gol ospite che sblocca la partita dopo un minuto di gara e il pareggio della squadra di Gitto con Foresti a metà quarto, Brescia alza la voce negli otto minuti che seguono, durante i quali replica al nuovo vantaggio patavino con tre reti, a firma di Raise Buccella e Zanetti, e giunge all'intervallo lungo sul 4-2.

Padova non sta però a guardare e, effettualo il cambio vasca, risponde con un break di 3-0 che la riporta avanti, ma nel quarto finale si entra in parità grazie alla marcatura di Boscoli allo scadere del tempo. Il Plebiscito piazza poi il 5-6 ad un giro di lancette dalla ripresa del gioco, ma il già citato Boscoli, a stretto giro, riporta l'equilibrio su rigore, fissando di fatto il risultato.

Il commento

«Abbiamo espresso veramente un bel gioco, mi è piaciuto come i ragazzi hanno approcciato la sfida e come hanno poi mantenuto nel corso della gara – spiega il coach Niccolò Gitto – Abbiamo avuto un piccolo calo nel terzo tempo, però la partita l'abbiamo fatta, l'abbiamo condotta, l'abbiamo gestita, anche come occasioni prodotte: bravo il loro portiere che ha parato veramente bene. I piccoli dettagli hanno fatto la differenza. Non era la partita della vita, ora ci attende l'ultima di regular season e poi ci saranno i play off, che saranno campionato a parte».

Il tabellino

Brescia Waterpolo-Plebiscito Padova 6-6 (1-1, 3-1, 1-3, 1-1)

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 1, Zanetti 1, Rezzano, Pini, Balzarini, Copeta, Foresti 1, Groppelli, Boscoli 2, Malvagia, Sordillo, Corrente, Raise.

Plebiscito Padova: Leoni, Pisani 1, Locatelli, Forese, Arnesano, Baldassa, Dainese, Marotto, Casieri 1, Santolin, Maccà 3, Biasutti, Michelon, Bacelle 1.

Arbitro: Mauro Luciani

Delegato: Dante Saeli

La classifica

Padova punti 39, Rari Nantes Bologna 37, Brescia Waterpolo 36, N.C. Monza 31, Osimo 27, Canottieri Milano 23, Pentathlon Moderno Modena 16, Patom Jesina 16, Como Recoaro 15, Pallanuoto Vicenza 7.