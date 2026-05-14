Pallanuoto, serie B: Waterpolo Brescia passa ai rigori e vola in finale

È finale. Waterpolo Brescia meraviglia. Dopo aver vinto sabato a Mompiano , fa sua anche gara-2 contro l'Aquatica Torino, in casa dei piemontesi, e chiude alla prima occasione utile la serie play off della serie B di pallanuoto che vale il passaggio alle sfide per il salto di categoria (serie A2), mettendo così un altro splendido tassello in una stagione già da ricordare.

La giovane banda biancazzurra, che aveva mostrato carattere e nervi saldi nel corso della regular season, si conferma solida anche di fronte alla lotteria dei rigori cui l'Aquatica Torino la chiama dopo il 10-10 dei tempi regolamentari , non sbagliandone nemmeno uno e parando con Borsarini il primo dei padroni di casa.

Il match

Aggredendo subito il match, la Waterpolo lo sblocca con Zanetti, poi incassato il pareggio si porta sull’1-3 con Sordillo, che chiude una rapida ripartenza, e Boscoli, che passa tra mille braccia, ma non riesce nell'allungo, e anzi chiude il primo quarto, durante il quale i portieri sono protagonisti, con il minimo vantaggio.

Poi, al cambio vasca ci arriva fianco a fianco ai padroni di casa poiché questi prima pareggiano, poi mettono a segno il 4-3 che tocca poi a Sordillo annullare con un tiro dalla distanza.

Quando si riprende, i ritmi continuano ad essere alti e il pressing costante da una parte e dall'altra, ma le difese, che sin lì avevano avuto la meglio, concedono di più. Così il terzo quarto registra 8 reti, ma equamente divise tra le due squadre che si rispondono colpo su colpo (per Brescia a referto Boscoli, Foresti, Sordillo e Pini) e l'equilibrio non solo non cede, ma regge pure nell'ultimo periodo, che vede i biancazzurri riprendere due volte i piemontesi, prima con Foresti su penalty e poi con Boscoli.

Il gruppo è senza dubbio uno dei punti di forza di Brescia

Epilogo

Servono quindi i rigori per decretare la finalista: Foresti realizza il primo, Borsarini neutralizza quello di Rota per l'Aquatica, risultando decisivo, poiché i compagni che poi si presentano al tiro, ovvero Copeta, Zanetti, Sordillo e Boscoli non sbagliano.

La strada dunque ora porta alla serie della finale, che sarà contro Monza, e ancora al meglio delle tre: si partirà sabato 23 maggio a Mompiano, gara-2 a Monza sarà sabato 30 maggio. L’eventuale gara-3, sabato 6 giugno nuovamente a Brescia.

Il commento

«Devo fare i complimenti alla mia squadra ma anche a Torino perché abbiamo giocato due gare, magari non ad altissimo tasso tecnico, ma certamente ad altissima intensità, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande voglia di vincere – plaude alle due contendenti coach Niccolò Gitto –. Noi siamo stati molto bravi a vincere, ma soprattutto a rimanere sempre dentro la partita, concentrati, sul pezzo, nonostante il tifo assordante e l'atmosfera calda: bravi, ci siamo conquistati questa finale play off per salire in A2 meritatamente. Dall'inizio dell'anno abbiamo avuto una crescita continua e sono contento per i ragazzi: quando li vedi migliorare così, ci può essere solo grande stima nei loro confronti. Adesso riposeremo un giorno, poi ci prepareremo al meglio per la finale con Monza».

Il tabellino

Aquatica Torino – Brescia Waterpolo 13-15 dtr (10-10: 2-3, 2-1, 4-4, 2-2)

Aquatica Torino: Mariani, Liardo, Recagno 3, Cammarota 2, De March 2, Rota 3, Levis 1, Armillotta, Jankovic, Sartori, Prinetto, Falaschi 2, Barisone, Scarso.

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella, Zanetti 2, Rezzano, Pini 1, Balzarini, Copeta 1, Foresti 3, Groppelli, Boscoli 3, Zaporojan, Sordillo 4, Corrente, Raise.