Pallanuoto, serie B: Brescia vince gara1 e può già chiudere la serie

Una prima volta per molti, interpretata bene e chiusa ancora meglio. La Brescia Waterpolo fa sua gara1 della semifinale play off promozione di B contro Aquatica Torino, imponendosi 12-10 al termine di una prova concreta, e mercoledì, in casa dei piemontesi, avrà la prima chance di chiudere la serie e accedere alla finale.

Il match

Chiuso il primo tempo sul 1-1, in virtù della rete di Buccella che aveva sbloccato la sfida, i biancazzurri cominciano a prendere strada nella frazione di gara che segue, traducendo la maggior spinta e la maggior intensità nelle reti di Raise, Boscoli, alle quali Torino replica, e poi in quelle di Balzarini e Buccella che conducono al cambio vasca sul +2. Poi, scontato l'intervallo lungo, ecco lo strappo: la manovra bresciana è fluida ed efficace e, malgrado gli ospiti cerchino di contenerla, non vi riescono, frenando solo nella prima parte di tempo, così la Waterpolo, che passa con Foresti, Buccella (su rigore), Groppelli, Zanetti, ancora Foresti (da penalty) e poi Rezzano, giunge agli ultimi 8 minuti avanti 11-6.

Coach Gitto - Foto Grabiele Vanoni

Qui, l'Aquatica, aiutata da un sette cittadino che si fa prendere dall'ansia e sbaglia sotto porta, prova a riaprirla, infilando un 3-0 che la riporta a -2, ma Malvagia interrompe la risalita, segnando il 12-9, e per gli avversari rimane solo la possibilità di un'altra marcatura. Per Brescia dunque, come si diceva, mercoledì, alle 20.30, alla Ferraris di Torino, ci sarà la prima opportunità di chiudere la serie e volare in finale.

Il commento

«L'emozione di quella che era prima da play off per molti forse si è sentita un po' nella prima parte di gara – ammette coach Gitto - nel terzo tempo invece ci siamo sciolti e abbiamo fatto il nostro gioco. Nel quarto poi è subentrata la paura di vincere, ma sono soddisfatto dei miei ragazzi, perché era importante assicurarsi la prima sfida: in una serie al meglio delle tre, questa è spesso l'ago della bilancia, perché mette nella posizione di poterla subito chiudere. Testa quindi ora a Torino dove, analizzati in settimana gli errori di gara1, ci faremo trovare ancora più pronti»

Il tabellino

Brescia Waterpolo – Aquatica Torino 12-10

(1-1; 4-2; 6-3; 1-4)

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 3, Zanetti 1, Rezzano 1, Zaporajan, Balzarini 1, Copeta, Foresti 2, Groppelli 1, Boscoli 1, Malvagia 1, Sordillo, Corrente, Raise 1.

Aquatica Torino: Mariani, Liardo, Recagno 1, Cammarota, De March 3, Rota 2, Levis, Armillotta, Jankovic 3, Sartori, Prinetto, Falaschi 1, Barisone, Scarso.