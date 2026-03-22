Pallanuoto, Brescia pareggia a Monza e ringrazia Borsarini

Con un rigore respinto all'ultimo secondo, che cristallizza il risultato sul pari. Non poteva che chiudersi in maniera incredibile la trasferta nelle acque di Monza della Brescia Waterpolo: il 12-12 con il quale le due formazioni si dividono la posta porta, infatti, in sé una gara durante la quale il sette allenato da coach Niccolò Gitto, pagando una prima parte un po' leggera, si rende poi protagonista di grintose e affatto semplici rimonte che non potevano non avere un giusto premio finale.

Il match

Di fronte ad un'avversaria rispetto alla quale il tecnico aveva messo in guardia già alla vigilia, il sette biancazzurro capisce presto che la serata non sarà semplice, con i padroni di casa che chiamano subito a inseguire. Se alla prima rete Brescia riesce a replicare con Zanetti, dopo che Corrente aveva negato il 2-0 su rigore, e altrettanto fa alla seconda, in questo caso con Balzarini, non così succede per le due successive, tanto che il primo quarto si chiude sul 4-2. E quando comincia il secondo la situazione si mette anche peggio: Monza, infatti, raddoppia il vantaggio andando sul 6-2. La Waterpolo prova a frenare con Boscoli e Copeta, 6-5, e poi con Balzarini, che risponde alla settima rete avversaria (7-5), ma prima dell'intervallo lungo incassa l'8-5.

Boscoli - Foto Anderloni

Poi, effettuato il cambio vasca, finisce di nuovo a -4, ma proprio quando rischia di sprofondare, la formazione bresciana, con orgoglio, concretezza e determinazione, si dà la spinta per risalire, e se il terzo tempo lo chiude con lo svantaggio minimo, grazie alle due marcature di Boscoli e Groppelli, all'inizio del quarto riporta la sfida in parità, con Boscoli che sigla il 9-9. Poi, per tre volte Monza riprova a mettersi avanti, ma per altrettante viene ripresa, stante altre due firme di Boscoli e il sigillo di Foresti, quindi all'ultimo secondo, e dopo che pure Brescia era stata brava a rubare l'ennesimo pallone e ad avere l'occasione per ribaltarla, Borsarini fissa il risultato neutralizzando il rigore dei padroni di casa.

Il prossimo sabato, la Waterpolo tornerà alla Mompiano per la sfida, valida per la 15esima giornata, contro Como. Fischio d'inizio alle 17.30.

Il commento

«È stata la partita che mi aspettavo, fisica, dura, durante la quale l'arbitro ha lasciato correre con poche espulsioni – la ripercorre coach Gitto – purtroppo nella prima parte abbiamo subito gol evitabili ed eravamo lenti, poi però ci siamo ripresi, abbiamo alzato il ritmo, siamo andati forte in attacco, in contropiede, e rubato tanti palloni che ci hanno spinto al pareggio. Nell'ultima azione poi è successo di tutto, ma Borsarini ha salvato la partita, complimenti a lui che ci ha fatto portare a casa questo punto. In generale, sono contento per la prestazione di terza e quarto tempo, perché c'è stata davvero una grande reazione di squadra».

Tabellino

N.C. Monza – Brescia Waterpolo 12-12 (4-2, 4-3, 1-3, 3-4)

N.C. Monza: Salis, Bommartini, Vignati 2, Rovis 1, Bestetti, Mazza 2, Mungo, Ongaro 1, Montrasio, Celli 3, Sarnataro 1, Pinca 1, D'urso, Castiglione 1.

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella, Zanetti 1, Rezzano, Pini, Balzarini 2, Copeta 1, Foresti 1, Groppelli 1, Boscoli 6, Malvagia, Sordillo, Corrente, Raise.

Classifica

Padova punti 32, Rari Nantes Bologna 31, Brescia Waterpolo 29, Osimo 23, Canottieri Milano 22, N.C. Monza 22, Pentathlon Moderno Modena 16, Patom Jesina 13, Como Recoaro 9, Pallanuoto Vicenza 7.