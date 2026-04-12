Pallanuoto, Brescia vince ancora e mette nel mirino il primo posto

Solidità, fame, determinazione. È una Brescia Waterpolo che non finisce più di stupire quella che coglie l’undicesima vittoria in campionato su sedici gare giocate. Stavolta a chinare il capo contro il sette biancazzurro per 9-11 è Osimo Pirates che prova sulla propria pelle la capacità della squadra di Niccolò Gitto di crescere di minuto in minuto, di non farsi intimorire da una partenza a favore dei padroni di casa, ma anzi di riprendere, agganciare e superare con prepotenza per poi conquistare tre punti pesantissimi.

Quando mancano due giornate di regular season da giocare e i play off sono cosa certa, la Brescia Waterpolo, squadra che ha stupito anche sé stessa – partita com’era da giovane promettente che si candidava a fare un buon campionato di crescita, e che invece è costantemente stata ai piani più nobili della classifica giocandosela alla pari con avversarie ben più quotate – punta ora a far le cose ancor più in grande: con la capolista Padova prossima avversaria a Mompiano (sabato 18, alle 19.30) nel mirino adesso c’è proprio il primo posto.

Il match

Ma torniamo al match di ieri. Come poc’anzi anticipato, l’inizio non sorride a Zanetti e compagni che, dopo il momentaneo 1-1 a firma di Malvagia, chiudono il primo quarto sotto 3-1, ma da quello che segue, la storia cambia, altroché se cambia. Con grande attenzione, intensità e concretezza Brescia, incassato anche il 4-1, comincia ad alzare il ritmo, va a segno con Zanetti e Foresti, e dopo aver subito la quinta rete, si produce in una reazione che si concretizza nelle marcature di Foresti e Copeta e conduce al cambio vasca sul 5-5.

Invertiti i campi poi c’è l’allungo con i sigilli di Pini, Buccella e Copeta che spingono sul 5-8. Osimo prova a frenare e accorcia sul 7-8, ma prima che il terzo tempo si chiuda Foresti timbra il 7-9. Negli ultimi 8 minuti poi la Waterpolo, con i padroni di casa che provano a rifarsi sotto 8-9, rilancia con Copeta, 8-10, quindi si difende dagli assalti anconetani e, benché un gol lo subisca ancora, a 44’’ dalla fine ristabilisce il doppio vantaggio con Boscoli e lo difende fino alla sirena.

Il commento

«Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché sono stata bravi – sorride mister Niccolò Gitto –. All’inizio della partita siamo andati sotto, ma nei due tempi centrali abbiamo cambiato ritmo e passo, siamo andati in controfuga e creato un gap. Nell’ultimo quarto abbiamo forse gestito troppo, e ci è stato anche fischiato poco, ma siamo stati bravi a difendere le inferiorità numeriche e i portieri si sono fatti trovare pronti. È una vittoria fondamentale per continuare a sperare nel primo posto: mancano due giornate, siamo lì ed è tutto nelle nostre mani».

Il tabellino

Osimo Pirates - Brescia Waterpolo: 9-11 (3-1; 2-4 2-4; 2-2)

Osimo Pirates: L. Ricciotti, Marcucci 1, L. Bersaccia 1, Fazi, Arcangeli 1, Vitale, Marini 1, Bordi 1, A. Ricciotti 2, Di Maggio 1, Vaccarini, F. Bersaccia, Bellesi, Frati 1.

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 1, Zanetti 1, Rezzano, Pini 1, Balzarini, Copeta 3, Foresti 3, Groppelli, Boscoli 1, Malvagia 1, Sordillo, Corrente, Raise.

La classifica

Padova punti 38, Brescia Waterpolo 35, Rari Nantes Bologna 34, N.C. Monza 28, Osimo 24, Canottieri Milano 23, Pentathlon Moderno Modena 16, Patom Jesina 16, Como Recoaro 12, Pallanuoto Vicenza 7.