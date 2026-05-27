Ultima partita amara per l’An, finisce seconda a -6 punti da Recco

Non è la solita An Brescia , ma è la solita Pro Recco . Veloce, grintosa, compatta dietro e efficacissima davanti la squadra ligure, un po’ confusa nel gioco, poco concreto in attacco e distratto dietro il gruppo bresciano. A Mompiano finisce così 19-14 per gli ospiti , che si impongono per tutto il match in tutti i fondamentali, mentre i padroni di casa sono costretti a rincorrere dall’inizio alla fine.

Il primo posto in classifica resta saldo nelle mani di Recco che si porta a +6 da Brescia , che chiude la regular season al secondo posto. Con questo risultato, ora, l’An tornerà in acqua dopodomani, sabato, alle 18, sempre a Mompiano, contro Bologna per gara-1 dei quarti di finale dei play off . Il match di ieri racconta di una Recco solida e inscalfibile in fase difensiva, mentre in attacco è quasi infallibile con 19 gol su 22 tiri fatti .

Le emozioni

La partita si apre subito con ritmi alti e tanta fisicità. Parte bene Brescia, che infila Nicosia con Ferrero (1-0), ma il pareggio dei liguri arriva dopo poco con il rigore trasformato da Di Fulvio (1-1). La rete fa da «booster» a Recco, che con una doppietta di Cannella (1-2, 1-3) e un altro gol di Di Fulvio (1-4) scappa a +3. A raddrizzare la barra dei bresciani pensano Guerrato (2-4) e Popadic (3-4), che accorciano le distanze. È bagarre fino alla fine con due gol di Recco con Pavillard (3-5) e Granados, e uno di Brescia con Guerrato (4-6).

Intensa la partita tra An e Pro Recco - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Un po’ in affanno e quindi meno lucidi nel secondo tempo i bresciani, che cominciano a soffrire un po’ troppo il pressing alto del Recco. I liguri sono bravi in tutte le fasi: Di Fulvio (4-7), Cannella (5-8), Iocchi Gratta (6-9) e Pavillard (6-10, 6-11) portano gli ospiti sul +5, mentre l’An realizza solo due reti con Del Basso (5-7) e Giri (6-8).

Prosegue sulla stessa scia del periodo precedente anche la terza frazione di gioco, che Recco vince per 4-3. L’An soffre, è in carenza di ossigeno e sbaglia tanto in attacco, mentre in difesa prova a mettere le pezze. Gli avversari, invece, corrono forte: Cannella mette a segno altri due gol (7-13, 7-14) e con lui vanno a segno anche i compagni Durik (6-12) e Patchaliev (8-15). I padroni di casa provano a resistere, ma la fatica è tanta e sotto di 6 reti anche la motivazione cala. Vanno a segno per Brescia Alesiani (7-12) e Viskovic (8-14, 9-15).

L’ultimo tempo termina 5-4. Brescia prova a recuperare terreno con i gol di Guerrato (10-17), Popadic (11-18), Giri (12-19) e Ferrero (13-19, 14-19). Recco arriva in porta ancora con Pavillard (9-16), Cannella (9-17), Fondelli (10-18) e Granados (11-19).

La classifica

Pro Recco 78 p.ti; An Brescia 72; Savona 65; Posillipo 45; Trieste 44; Quinto 38; Bologna 35; Roma Vis Nova 33; Olympic Roma 29; Napoli 28; Ortigia 24; Telimar 23; Salerno 18; Florentia 14.