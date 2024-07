Olimpiadi, De Gennaro pronto al debutto: «Non mi nascondo»

L’avventura a Parigi del roncadellese comincia con una giornata interlocutoria: «Punto decisamente in alto, la partecipazione non mi basta più»

Giovanni De Gennaro durante la discesa del canale Tacen agli Europei di canoa slalom in Slovenia

L’avventura comincia con una giornata interlocutoria. Due discese di qualificazione - la prima alle 16, la seconda alle 18.10 - per selezionare i 20 slalomisti che dopodomani, giovedì, disputeranno la semifinale del K1. Gli iscritti sono 24, pertanto al termine del pomeriggio soltanto in quattro saranno eliminati. Una pura formalità il passaggio di turno per i big, categoria alla quale appartiene il roncadellese Giovanni De Gennaro, il penultimo a prendere il via, dopo il britannico Joseph Clark