Olimpiadi Parigi 2024, De Gennaro e Horn volano ai quarti del kayak cross

In batteria primo posto per il 32enne, la canoista si piazza seconda. Domani in gara dalle 15.30

A A Riduci Ingrandisci Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn staccano il pass per i quarti di finale del kayak cross. Il 32enne ha vinto la propria batteria arrivando davanti a tutti, mentre nella sua discesa la canoista si è piazzata seconda. Entrambi torneranno a gareggiare domani dalle 15.30 per provare ad arrivare in finale.

