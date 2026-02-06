Olimpiadi, niente terza prova per Franzoni: mattinata di riposo

Niente terza prova per Giovanni Franzoni. Come previsto, dopo le buone indicazioni raccolte tra mercoledì e giovedì (secondo e terzo tempo) nelle prime due cronometrate sulla pista Stelvio di Bormio – teatro domani della discesa che assegna le prime medaglie olimpiche dello sci alpino a Milano Cortina 2026 – il finanziere di Manerba del Garda è rimasto a riposo questa mattina per preservare preziose energie in vista della gara.

Ricognizione

Insieme al gruppo azzurro, in mattinata Franzoni ha comunque messo gli sci ed è salito sulla pista per un paio di giri liberi di ricognizione in modo da osservare un’ultima volta il tracciato, lungo 3,25 chilometri. In mattinata su Bormio è scesa anche una leggerissima nevicata che comunque non ha influito sulla preparazione ottimale della pista Stelvio, ma a prescindere Giovanni Franzoni ha optato per una giornata di maggiore riposo in vista di domani. Quando si farà sul serio.