Olimpiadi, Franzoni terzo nella seconda prova della discesa

Fabio Tonesi
Pur forzando meno rispetto a ieri, il finanziere classe 2001 chiude il podio virtuale tutto tricolore, con Mattia Casse primo con 45 centesimi su Florian Schieder e 87 sul bresciano
Giovanni Franzoni sulla Stelvio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I big si nascondono, Giovanni Franzoni lo fa a metà. Dopo il secondo tempo nella prima cronometrata, il velocista di Manerba del Garda è terzo nel secondo allenamento ufficiale sulla pista Stelvio di Bormio in vista della discesa olimpica di sabato mattina.

Pur forzando meno rispetto a ieri, il finanziere classe 2001 chiude il podio virtuale tutto tricolore, con Mattia Casse primo con 45 centesimi su Florian Schieder e 87 sul bresciano. Settimo Christof Innerhofer a 1''18, sedicesimo Dominik Paris a 2''03. Gli svizzeri, grandi rivali degli azzurri per le medaglie, si nascondono per davvero con Marco Odermatt 23esimo a 2''72 e Franjo Von Allmen 26esimo a 2''87.

«Pista veloce»

«La pista era più movimentata e veloce rispetto a ieri – commenta al parterre lo sciatore bresciano – e mi sono fatto un po’ sorprendere dopo il canalino. Ho fatto la mia prova senza nascondermi più di tanto. Ho sicuramente qualcosa da mettere in più per la gara. Domani? Vediamo, spero che la saltino tutti così non caso in tentazione di farla».

Giovanni FranzoniOlimpiadi di Milano-Cortinascidiscesa liberaBormio
  3. Ricarica la pagina se necessario