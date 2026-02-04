Olimpiadi, Franzoni secondo nella cronometrata della discesa libera
Per Giovanni Franzoni il primo assaggio di Olimpiadi è ottimo. Nella prima delle tre cronometrate della discesa libera (appuntamento sabato mattina alle 11.30) sulla pista Stelvio di Bormio, il bresciano fa segnare il secondo tempo ed è il migliore degli azzurri.
Sopra Odermatt
Il 2001 di Manerba ha tenuto un ritmo simile alla gara nella prima metà del tracciato, conservando energie nella seconda. Per lui secondo tempo a 16 centesimi dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle, meglio dello svizzero Marco Odermatt (terzo a 0''40, condotta simile a quella di Franzoni), il grande rivale per la gara al pari dell’altro elvetico Franjo Von Allmen (settimo a 1''01) e del capitano azzurro Dominik Paris (quinto a 0''94).
Domattina la seconda cronometrata, venerdì la terza, anche se qualche big – compreso Franzoni – potrebbe saltarla per preservare energie.
