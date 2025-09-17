Atletica, semifinale mondiale per il camuno Pernici: «Indescrivibile»

Mario Nicoliello

Il mezzofondista si è qualificato grazie al secondo posto in batteria. Domani la gara più importante della sua giovane carriera: «Il livello è alto, ma non ho paura»

3 ' di lettura

Loading video... Atletica, a Tokyo Pernici in semifinale

Il sogno mondiale continua e prende anche quota. Francesco Pernici è nella semifinale iridata degli 800 metri e domani alle 14.45 si riattaccherà il pettorale per disputare la gara più importante della sua giovane carriera. Il mezzofondista camuno è stato promosso grazie al secondo posto in batteria con 1’45”11 al termine di una bella rimonta nel rettilineo conclusivo, tanto che a sopravanzarlo sul traguardo è stato solo il favorito della competizione, l’olimpionico keniano Emmanuel Wanyonyi (1’