Coppa del Mondo di sci, straordinario Franzoni: quarto nel superG

Clamoroso risultato di Giovanni Franzoni in Coppa del Mondo. Nel superG di Beaver Creek, in Colorado, il classe 2001 di Manerba centra il miglior piazzamento di sempre tra i grandi arrivando quarto nella gara vinta dallo svizzero Marco Odermatt.

Il tre volte campione mondiale Junior conferma l'ottimo feeling con la pista Birds of Prey: due anni fa, sempre in superG a Beaver Creek, stava facendo una grande prestazione prima di uscire sull'ultimo salto, stavolta ha combattuto fino all'ultimo per il podio mancato di soli 13 centesimi, quelli che lo distanziano dall'austriaco Lukas Feurstein.