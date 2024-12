Sci, il bresciano Franzoni riparte dal Colorado: sabato il SuperG

Il gardesano Giovanni Franconi nel weekend a Beaver Creek inaugura la propria stagione in Coppa del Mondo

2 ' di lettura

Lo sciatore bresciano Giovanni Franzoni

Dove eravamo rimasti? A Garmisch, ai primi punti stagionali in Coppa del Mondo (era fine gennaio) e alla decisione di fermarsi lì per dedicarsi esclusivamente alla Coppa Europa. Un’«autoretrocessione» che premiò Giovanni Franzoni, il quale ora è pronto a riprendere il filo con il massimo circuito sciistico mondiale, con maggiore consapevolezza. Beaver Creek La nuova corsa tra i grandi, Franzoni la inizia dal Colorado: a Beaver Creek tra venerdì (ore 18 italiane) e domenica sono in programma disc