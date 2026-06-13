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Mille Miglia 2026, Tonconogy a un passo dalla vittoria: «Gara quasi perfetta»

Le vetture arriveranno a Brescia attorno alle 15 per chiudere la manifestazione di quest’anno
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

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Mille Miglia 2026, Tonconogy: «Gara quasi perfetta»

Sente il profumo della vittoria, ma aspetta di salire sulla pedana di viale Rebuffone per poter brindare. Dopo essere ripartito alle sei e trenta da Rimini per l’ultima tappa della Mille Miglia, Juan Tonconogy sa di essere ad un passo dal trionfo che spezza il dominio targato Vesco.

«Abbiamo fatto una gara quasi perfetta, ma manca ancora una serie di prove. Ci vediamo a Brescia», dice l’argentino al controllo orario di Ferrara, l’unica città che ha salutato le auto storiche all’andata e al ritorno. Le vetture arriveranno a Brescia attorno alle 15 per chiudere le cinque giorni di gara.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Mille Miglia 2026Juan Tonconogy
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