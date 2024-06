Mille Miglia 2024, anche la Guardia di Finanza schiera due vetture

La Guardia di Finanza spegne 250 candeline e per l’occasione schiera alla Mille Miglia due sue vetture: un’Alfa Romeo 1.900 e una Fiat 1.100, auto d’epoca immatricolate rispettivamente nel 1956 e 1954. Per celebrare i 250 anni del Corpo, inoltre, è stato ideato uno speciale logo che sarà apposto sulle storiche auto: è la stilizzazione in chiave moderna del numero 250, che contiene la fiamma, segno distintivo della GdF, e il tricolore nazionale.

La Guardia di Finanza per l’occasione ha aperto uno stand espositivo in largo Formentone con mezzi attualmente in servizio al fianco di quelli che hanno fatto la storia, come una Fiat Campagnola immatricolata nel lontano 1959.

E oggi alla cerimonia di inaugurazione del villaggio in piazza Vittoria la banda della GdF ha eseguito, in uniforme storica, l’inno nazionale e alcuni brani musicali. Infine oggi, per celebrare l’anniversario, in collaborazione con Poste Italiane, si procederà all’annullo filatelico di un francobollo dedicato al Corpo.