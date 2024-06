Mille Miglia 2024, il programma e cosa c’è da sapere su questa edizione

Una grande rivalità sin dalla partenza, quella tra Vesco e Tonconogy per la vittoria finale, e un ultimo tratto di gara che si colora di Blanco, con il cantante bresciano che dal lago di Garda raggiungerà Brescia a bordo dell’auto numero 1.000. La Mille Miglia torna da martedì a sabato con cinque giorni ricchi di emozioni. Lunedì 10 giugno, in edicola gratuitamente con il nostro giornale, ci sarà un inserto completamente dedicato alla corsa: imperdibile per gli appassionati, e non solo.

Ma già da lunedì ci saranno le verifiche in piazza Vittoria e prima ancora, domenica alle 18.30, un prologo diventato un classico tra le vie del centro: il Trofeo Gaburri. Inoltre questo sabato e domenica ben otto palazzi nel cuore cittadino ospiteranno una quarantina di auto d’epoca nell’ambito dell’iniziativa «Bolidi e dimore». La Freccia rossa insomma è pronta ad accendere Brescia per una settimana intera, che si concluderà sabato 15 in musica con la notte bianca e Shade superospite alle 22 sul palco in piazza Loggia.

Il programma

Cinque, come si diceva, i giorni di gara: al via ci saranno 420 gioielli a quattro ruote costruiti tra il 1927 e il 1957. A insaporire di epica il tour de force sarà l’inusuale percorso in senso antiorario, che rievoca il mito delle prime edizioni della Mille Miglia di velocità.

A Torino il primo storico traguardo di tappa: dopo i passaggi del 1947 e 1948, il convoglio sosterà per la prima volta nella città sabauda, dove sfilerà per le vie del centro sino al benvenuto di piazza San Carlo. Altra novità sarà Genova, nella quale si terrà il primo pranzo di gara. Viareggio, Roma e San Lazzaro di Savena le altre località tappa.

Dalla mattina di domenica 9 si entrerà nel vivo del pre-gara con l’apertura delle verifiche tecniche e sportive al Paddock del Brixia Forum, alla quale farà seguito, alle 16.30, l’inaugurazione del Villaggio Mille Miglia in piazza Vittoria.

In centro

Anche il centro città si è preparato ad accogliere la Mille Miglia: le auto, nelle giornate di domenica, lunedì, martedì e sabato potranno tornare a parcheggiare nelle piazze e vie del centro, dove ristoranti, bar e negozi rimarranno aperti fino a tarda sera. Dalle 18.30 di sabato poi sarà Notte Bianca con tanti artisti nel cuore cittadino e il palco principale sotto la Loggia.

Gli altri in corsa

Ad anticipare il convoglio delle vetture storiche ci saranno le Ferrari del Tribute 1000 Miglia e le auto Full-Electric della 1000 Miglia Green, mentre in coda troveranno spazio le Supercar e Hypercar iscritte alla 1000 Miglia Experience. Continua il progetto 1000 Miglia Autonomous Drive col Politecnico di Milano: la macchina con il robo-driver verrà presentata all’inaugurazione del Villaggio e, condotta anche quest’anno da Matteo Marzotto, si prefigge di completare gran parte del tracciato in modalità guida autonoma. Torna anche la Pink car della 1000 Miglia Charity a sostegno di Ieo - Women’s Cancer Center, sulla quale si alterneranno diverse personalità del mondo dello spettacolo.

Le dichiarazioni

La conferenza stampa di presentazione - © www.giornaledibrescia.it

«Sarà una corsa straordinaria», rimarca il presidente dell’Aci Aldo Bonomi, che sottolinea la necessità di costituire una fondazione che leghi per sempre la Freccia rossa alla nostra città. «Un traguardo fondamentale e che è raggiungibile entro fine anno. Non dimentico che qualche anno fa qualcuno pensava di fare partire la corsa altrove».

Beatrice Saottini, numero uno di 1000 Miglia srl, sottolinea invece il grande lavoro di promozione internazionale: «Penso ai warm up in Usa, Svizzera, Austria. Alla festa in Giappone a settembre. E alle experience negli Emirati Arabi, in Cina, in Florida e in Grecia». Ma prima di tutto la Mille Miglia è per Brescia «un’occasione straordinaria per mettere in vetrina le sue bellezze», come ricorda l’assessore comunale Andrea Poli.