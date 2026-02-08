Milano-Cortina, discesa donne: brutta caduta per Vonn

È in corso la discesa libera femminile a Cortina d'Ampezzo: Pirovano e Brignone fuori dal podio. Sofia Goggia è terza quando sono scese le prime atlete della discesa libera. L'azzurra paga 59 centesimi all'americana Breezy Johnson, che ne ha 4 di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher.

La caduta

Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera. L'americana, una delle favorite della discesa di oggi, nonostante la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, è finita a terra dopo pochi secondi di gara, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si è sentito un urlo e le grida di dolore della sciatrice.

Que c'est terrible : Lindsey Vonn 🇺🇸 chute d'entrée ! La légende américaine est contrainte d'abandonner



Lindsey Vonn è stata portata via dalla pista di Cortina in elisoccorso. È durato poco più di 10 secondi il sogno olimpico della fuoriclasse statunitense ai Giochi Invernali. Lindsey Vonn è stata caricata sull'elicottero con un verricello e portata via in direzione del punto di primo soccorso, dove verranno fatti i primi accertamenti e verrà deciso se sarà indirizzata all'ospedale olimpico Codivilla a Cortina d'Ampezzo. Possibile il trasferimento agli ospedali di Belluno o Treviso. Quando l'elicottero è passato, dalla tribuna si è levato un applauso. La gara riprende dopo un'interruzione di venti minuti.

L'elisoccorso porta via l'americana Vonn - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Oro nella specialità a Vancouver 2010, la carriera della Vonn potrebbe essersi chiusa qui. Ritiratasi nel 2019 e tornata a gareggiare a fine 2024 in vista proprio di Milano-Cortina, anche allettata dalla prospettiva di giocarsi una medaglia su una pista dove aveva collezionato 12 vittorie in Coppa del Mondo, la campionessa statunitense era caduta lo scorso 30 gennaio a Crans Montana. Nei giorni scorsi era stata la stessa Vonn ad annunciare che si era rotta il crociato anteriore e che comunque, con l'aiuto di un tutore, avrebbe provato a fare la discesa. I video pubblicati sui social mentre si allenava facevano ben sperare ma dopo il via il sogno olimpico si è trasformato in incubo.

Goggia

«L'ultimo colore che mi mancava. Sono un po' dispiaciuta, ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane, sono arrivata al Duca d'Aosta che sentivo che non andavo avanti. Anche l'attesa per la caduta della Vonn non ha aiutato».

Sofia Goggia commenta così alle tv la sua prestazione nella discesa libera di Cortina. «Vediamo le cose più da un punto di vista generale, sono tre olimpiadi sempre a medaglia. È qualcosa di grande», aggiunge la sciatrice delle Fiamme Gialle che a Pyeongchang 2018 aveva vinto l'oro e a Pechino 2022 la medaglia d'argento.

Brignone e Pirovano

Il pubblico di Cortina ha accolto con una standing ovation l'immagine sui maxi schermi di Federica Brignone al cancelletto di partenza della discesa libera. L'azzurra, scesa col pettorale n.3 e arrivata al traguardo seconda provvisoria, ha salutato gli spettatori soddisfatta, ma chiude in 1'37"29 ed è già fuori dal podio.

«Sono cose che non si augurano a nessuno, anche io ci sono passata. Lindsey ci è già passata tante volte. È bruttissimo, perché di sapeva che Lindsey aveva questo sogno olimpico, questa sua ultima partenza a una discesa olimpica. Non vedeva l'ora, concluderla così dispiace a lei ma dispiace a tutti» ha detto la sciatrice azzurra Laura Pirovano, commentando la drammatica caduta dell'americana. La caduta può avere influenzato Sofia Goggia, che scendeva due pettorali dopo? «Penso di sì, però per come l'ho vista è riuscita a mantenere il focus, a rimanere concentrata, ha sciato attaccando alla grande e sono contenta per lei», spiega Pirovano.