Michele Lamberti e la 4x100 mista mista italiana fuori dalla finale olimpica

Altra delusione per Michele Lamberti alle Olimpiadi di Parigi: il nuotatore bresciano e la 4x100 mista mista italiana non sono riusciti ad accedere alla finale specialità, uscendo alle batterie.

La squadra azzurra (Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Costanza Cocconcelli e Sofia Morini) ha chiuso in 3’45’’80, quinta nella sua batteria ma con l’undicesimo tempo complessivo. Il bresciano ha nuotato in prima frazione in stile dorso al posto dell’oro olimpico Ceccon in 54’’42, sesto al passaggio in vasca.