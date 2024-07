Michele Lamberti si ferma alle batterie: «Non sono entrato in gara»

Il nuotatore dopo i 100 dorso: «Il tempo per entrare era decisamente alla portata, perciò sono molto dispiaciuto. Mi consolo con la consapevolezza che i miei Giochi non sono finiti»

La partenza di Michele Lamberti nei 100 dorso - Foto Giorgio Scala e Andrea Masini/Dbm © www.giornaledibrescia.it

Michele Lamberti aveva sognato di essere in acqua nella sessione serale in cui la Defense Arena ribolliva di passione per via dell’incitamento sfegato nei confronti dell’idolo di casa Leon Marchand, trionfatore nei 400 misti. Invece il nuotatore bresciano si è dovuto accontentare di ascoltare la Marsigliese e seguire poi l’impresa di Martinenghi da fuori, poiché la sua avventura individuale nei 100 dorso ai Giochi si è conclusa in batteria. Straordinario Martinenghi: è suo il primo oro dell’Ital