Ceccon nell’Olimpo: oro a Parigi nei 100 dorso

Un altro oro nel nuoto per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: Thomas Ceccon vince la finale dei 100 metri dorso maschili, regalando alla spedizione azzurra la seconda vittoria dopo quella di Martinenghi.

L’azzurro chiude la gara in 52 secondi con una rimonta leggendaria, che gli permette di battere il cinese Xu (52"32) e l'americano Ryan Murphy (52"39).

«Sono tanto felice»

L'unico azzurro del nuoto che detiene un record del mondo, gambe corte, busto lungo e spalle larghe come gli piace raccontare di sé, si prende l'oro verso il quale sapeva intimamente di nuotare. Thomas Ceccon vicentino, classe 2001, il bel tenebroso dell'Italia che nuota, favorito secondo tutti, a Parigi chiude il cerchio: titolo olimpico dei 100 dorso, la distanza che lo ha portato già sul tetto del mondo con il primato iridato, sempre guardando le stelle, perché quello è il destino dei dorsisti. E ora l'alloro dei cinque cerchi cercato, voluto, atteso, ma non per questo scontato.

Il secondo per l'Italia team dopo quello di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, ma anche la seconda medaglia personale del veneto dopo quella all'esordio, di bronzo, nella 4X100 stile. L'azzurro si prende l'oro olimpico pur virando ai 50 in terza posizione, ma con una progressione studiata al dettaglio con lucidità e sicurezza ha toccato in 52": battuti il cinese Jiayu Xu (52''32) e l'americano Ryan Murphy (52"39). «Ho vinto grazie ai dettagli studiati da tempo», spiega prima di cedere alla gioia: «Sono tanto felice, e anche molto emozionato».