Marcell Jacobs chiude quarto nei 100 metri a Chorzow

Nella prima gara dopo l'Olimpiade di Parigi, quella del meeting di Diamond League nello stadio Slaski di Chorzow, Marcell Jacobs è quarto, con il tempo di 9"93, nella prova dei 100 metri vinta dallo statunitense Fred Kerley (bronzo a Parigi 2024) in 9"87 (vento +1.9 m/s) davanti al keniano Ferdinand Omanyala (9"88) e al giamaicano Ackeem Blake (9"89).

Chituru Ali, attardato già dalla partenza per un risentimento muscolare, è ottavo in 10"69. Da segnalare il mancato start del giamaicano argento olimpico Kishane Thompson, atteso venerdì a Roma per il Golden Gala.