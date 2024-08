Olimpiadi, Marcell Jacobs quinto nella finale dei 100 metri

Marcell Jacobs chiude al quinto posto la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, con un tempo di 9”85.

Vince la medaglia d’oro l’americano Noah Lyles, davanti al giamaicano Kishane Thompson e al connazionale Fred Kerley.

Il vincitore dei 100 metri Noah Lyles

«Non posso essere troppo contento di questa gara, sono uscito molto bene dai blocchi – ha detto Jacobs ai microfoni Rai subito dopo la gara -. Gli altri sono andati fortissimo, io ho dato tutto me stesso, ho dato il 100%. Avrei voluto prendere la medaglia, spiace perché ho lavorato tanto. Però fa parte del gioco, sono una persona che non si è mai arresa. Il quinto posto mi ha dato soddisfazione dopo le difficoltà degli ultimi mesi, ma mi stimola a fare meglio. Cambiare paese non è stato facile, è stato un anno complicato ma ho sempre creduto in questo progetto. Sono arrivato a 9”85 che non credo sia un tempo da buttare via. Sono amareggiato, mi dispiace, avrei voluto festeggiare con tutti voi un altro oro olimpico, ma la carriera di Marcell Jacobs non finisce qui».

Jacobs si era qualificato per la finale con il tempo di 9”92 segnato nella seconda semifinale.