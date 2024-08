Olimpiadi ormai alle spalle, Jacobs torna oggi sui 100

Sarà la domenica del ritorno in azione di Marcell Jacobs dopo le fatiche olimpiche, dentro uno stadio, lo Slaski di Chorzow, che evoca il dolce ricordo della prima storica vittoria dell’Italia agli Europei a squadre-Coppa Europa, avvenuta nel 2023. Nei 100 metri della tappa polacca della Diamond League, in una gara addizionale, quindi senza punti in palio nella corsa al diamante, il desenzanese si riaffaccia in pista dopo il quinto posto di Parigi in 9"85. In Francia il velocista bresciano ha perso lo scettro a cinque cerchi, ma ha confermato di meritare ancora il palcoscenico globale della distanza regina, esibendosi su tempi che non stampava da tre anni.

La volata odierna sarà degna di interesse per il novero degli avversari del gardesano, gli stessi che Jacobs si ritroverà di fronte venerdì sera nel Golden Gala Pietro Mennea di Roma. L’oro di Tokyo sfiderà il giamaicano d’argento a Parigi Kishane Thompson e il bronzo a cinque cerchi, lo statunitense Fred Kerley, già argento a Tokyo proprio alle spalle del poliziotto. Curiosità anche per l’altro azzurro Chituru Ali, secondo agli Europei.

Il Memorial Skolimowska sarà trasmesso in diretta tv su Rai Tre dalle 16.15 alle 18 e su Sky SportArena dalle 16 alle 18, ma i 100 metri, essendo extra Diamond League, saranno in programma alle 15.41. Senza copertura televisiva anche la prova dell’alto, che segnerà il ritorno in azione di Gianmarco Tamberi, i 110 ostacoli con Lorenzo Simonelli e il getto del peso con Leonardo Fabbri. Nelle due ore dello show rientreranno invece i 200 metri con al via il botswano campione olimpico Letsile Tebogo, fresco del successo di Losanna.