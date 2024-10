Mabellini della Mirabella Millemiglia ha vinto il Rally di Polonia

Andrea Mabellini, navigato come di consueto da Virginia Lenzi, con la Skoda della Delta Rally e i colori della scuderia Mirabella Millemiglia-Northon Racing, ha vinto il Rally di Polonia, ultima prova del campionato europeo. Dopo avere conquistato il podio in Gran Bretagna, ecco l’apoteosi della stagione europea.

Soddisfazione

«Siamo molto contenti - dice Mabellini -. L’anno è stato difficile e travagliato, abbiamo faticato non poco. Siamo partiti ad inizio stagione senza prendere alcun punto, ma la scalata che abbiamo fatto ci rende fieri. In questi due anni siamo sempre riusciti a fare un passo in più. La vittoria è stata la ciliegina sulla torta dell’impegno che mettiamo noi e tutti quelli che ci supportano, che vanno ringraziati: le scuderie Mirabella Millemiglia e Northon Racing, team Delta Rally, il gommista indiano Mrf. Ovviamente grazie alle nostre famiglie che ci supportato e sopportano. Per me è stato il coronamento di un sogno. Ora pensiamo al campionato italiano con la gara di SanRemo nel prossimo fine settimana».

La dirigenza

Felici anche il direttore sportivo della scuderia Mirabella Millemiglia, Claudio Filippini e il presidente Luigi Zampaglione. «I fatti dicono molto di più delle parole - racconta Filippini -. Il risultato ottenuto ribadisce le doti di testa e piede di Mabellini e la lucida, organizzata, determinazione della navigatrice Lenzi».

Il programma dell’Europeo è stato imbastito due anni fa con grandi difficoltà economiche. «In quelli a medio termine - aggiunge Filippini - ci vogliono almeno tre anni perché un equipaggio maturi una sufficiente esperienza in un campionato dove la tipologia del tracciato, asfalto o terra, la complessità delle prove ed il livello agonistico dei partecipanti impongono un percorso strutturato. Salire sul podio più alto già ora, dopo l’eccellente secondo posto in Gran Bretagna, sancisce l’impressionante crescita di questo equipaggio. Dedichiamo il risultato a Sandro Ghidini recentemente scomparso, che certamente starà festeggiando come noi questo ennesimo riconoscimento conquistato dalla sua scuderia».

Su più fronti

Una scuderia che nel fine settimana si è anche imposta in un’altra gara internazionale, la 100 Ore di Modena. «Un momento entusiasmante per noi - dice Zampaglione - grazie alla vittoria italiana in una gara europea. L’Europeo di Mabellini-Lenzi si chiude con un quarto posto assoluto che li lancia per la prossima stagione. So che ci sono team importanti che mostrano interesse per il nostro alfiere. Con il passare del tempo Mabellini è diventato sempre più veloce. E poi la soddisfazione della 100 Ore di Modena, davanti a scuderie molto prestigiose».