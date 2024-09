È morto Sandro Ghidini, anima del Rally Mille Miglia

È morto Sandro Ghidini, all’età di 77 anni. È stato uno dei maggiori protagonisti del mondo dei rally bresciani.

A lui, insieme ai suoi collaboratori, si deve la crescita del Rally Mille Miglia che arrivò a ottenere la validità europea e, in seguito, a essere premiato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile come migliore gara del Campionato Europeo Rally.

Conosciutissimo personaggio in Italia, è stato per tanti anni segretario della scuderia Mirabella Millemiglia, nonché pedina fondamentale per la nascita della gara di campionato italiano di regolarità per auto storiche Città di Lumezzane.

Sandro Ghidini da giovane sulla sua Fiat 500 - Foto © www.giornaledibrescia.it

Imprenditore a Brescia, dove con i fratelli gestiva fino a qualche anno fa un importante negozio di idraulica, Ghidini ha coltivato la sua passione per le corse in auto fin da giovane, quando al volante della sua Fiat 500 elaborata partecipava alle cronoscalate e a gare in pista. Quando si è trasformato in navigatore da rally, correva con lo pseudonimo «Yoghi».

Persona di spirito, con la battuta sempre pronta, negli ultimi anni si faceva vedere di meno nell’ambiente e anche in Valgobbia.

Ghidini lascia la moglie Benny, la figlia Marcella, i figli Michele e Andrea, i rispettivi coniugi e quattro nipoti. Il funerale si terrà martedì 3 settembre alle 10 partendo dall’abitazione in Via Donizzetti, 9 a Sant’Apollonio. La veglia è prevista domani alle 18.30.