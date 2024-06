La Mille Miglia torna a Brescia, stasera la cerimonia di premiazione

Tanta Brescia, tutta Brescia. Dopo circa 2.200 chilometri lungo le strade del Belpaese, la Mille Miglia torna in città. Su Teletutto (con diretta streaming su questa pagina) il racconto dell’arrivo in città della Freccia Rossa.

Un altro viaggio si è concluso, un’altra impresa è stata compiuta, un’altra gara celebra il suo vincitore. È la corsa più bella del mondo nel Paese più bello del mondo, e l’ha dimostrato ancora una volta. Con tenacia, con costanza, con passione.

Emozioni dense, intense, concentrate in cinque giorni di pura adrenalina, volante in mano e pedali ai piedi. Gli occhi però non sono stati rivolti solo al cronometro. Perché nessun equipaggio è rimasto indifferente al fascino dei tanti paesaggi attraversati, affrescati tra terra e cielo, e inanellati sulla tabella di marcia come preziose perle infilate in una collana. Il fermaglio al gioiello ce lo mette Brescia, che attenderà le «vecchie signore» vestita a festa.

In pedana

Dopo il controllo orario di fine gara in via Bormioli, per le vetture è in corso il tradizionale e acclamato passaggio in pedana in viale Venezia: una marcia trionfale che celebra i vincitori, ma che al contempo regala una grande soddisfazione a tutti gli altri equipaggi.

Pranzo e cerimonia

Le oltre quattrocento scocche colorate della Freccia Rossa resteranno quindi parcheggiate tutto il pomeriggio nel cuore della città, a mostrare e dimostrare il loro valore: le si potrà ammirare in corso Zanardelli, in via X Giornate, in piazza Mercato, in piazza Paolo VI e in piazza Tebaldo Brusato.

I concorrenti, invece, potranno rilassarsi con il pranzo in piazza Vittoria, in attesa della cerimonia di premiazione prevista in piazza Loggia alle 18.30. Dopo tanti chilometri una certezza prende consapevolezza nella mente di tutti. Nessun posto è come casa: Brescia, la più bella sei tu.