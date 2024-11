La Mille Miglia è arrivata anche in Cina

La Mille Miglia fa il suo ingresso in Cina: sta infatti partendo in questi giorni – dopo la 1000 Miglia Experience Uae e la 1000 Miglia Experience Usa – la prima edizione della 1000 Miglia Experience China.

Leggi anche Mille Miglia Usa, Shawn e Leanne Till vincono con la loro Alfa Romeo

L’evento

L’evento, organizzato in collaborazione con la Federation Classic Car China, vuole essere un ponte culturale tra l’Italia e il Paese del Dragone, spiegano dall’organizzazione.

La manifestazione si svolge nella provincia meridionale di Guangdong e l’intento è quello di portare lo stile della Mille Miglia in un contesto estremamente diverso da quello italiano, ma altrettanto affascinante e recettivo.

L’esposizione di auto d’epoca

Nella città di Guangzhou, presso la Tianhui Plaza, è stata allestita un’esposizione delle 65 vetture storiche iscritte alla gara, per dare la possibilità al pubblico locale di ammirare alcune delle auto più iconiche del secolo scorso.

Le vetture sono state divise in sei categorie principali, che spaziano dai classici dell’epoca 1927-1957 fino a modelli della «Post 1000 Miglia Era» (auto costruite dopo il 1958).

Le verifiche e la gara

Mercoledì 13 novembre si sono tenute le verifiche tecniche e sportive che precedono la partenza della gara prevista per giovedì 14.

Gli equipaggi affronteranno un percorso di 1200 chilometri suddiviso in quattro tappe e toccheranno undici diverse città, tra cui Yangjiang, Zhuhai e Shenzhen, con ritorno a Guangzhou per il gran finale domenica pomeriggio.

Gli equipaggi provengono non solo dalla Cina, ma anche dall’Europa, da Hong Kong e da Macau, e durante il tragitto avranno modo di osservare tradizioni e paesaggi della Cina meridionale.

Alla conclusione della competizione, l’equipaggio vincitore otterrà un primato storico, ovvero il titolo nella prima edizione cinese della Freccia Rossa. Questo successo garantirà anche l’ammissione all’edizione 2025 della Mille Miglia in Italia.

Leggi anche Aperte le iscrizioni alla Mille Miglia 2025

Le relazioni Italia-Cina

Fulvio D’Alvia, nuovo amministratore delegato della società 1000 Miglia, ha sottolineato per l’occasione l’importanza dell’evento nel contesto delle relazioni tra Italia e Cina, citando anche le recenti dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla storica collaborazione tra i due Paesi. «Questo debutto ci permette di portare la Mille Miglia in un mercato completamente nuovo», ha commentato. «Ma la Mille Miglia non è solo un evento sportivo: è una vera e propria operazione culturale. Offriamo al pubblico cinese l’opportunità di entrare in contatto diretto con quella che è universalmente riconosciuta come la più prestigiosa gara di regolarità per auto storiche al mondo».