Aperte le iscrizioni alla Mille Miglia 2025

È ora possibile iscriversi alla quarantatreesima edizione della Mille Miglia, in programma dal 17 al 21 giugno 2025. Il termine per formalizzare l’iscrizione è fissato alle 16 di giovedì 16 gennaio 2025, mentre la conferma di avvenuta accettazione, con conseguente pubblicazione dell’elenco delle vetture ammesse, verrà inviata entro il 4 aprile.

La particolarità della Mille Miglia 2025, che vede confermato per il terzo anno consecutivo il format delle cinque giornate di gara, sarà il percorso «a otto» mutuato dalle epiche edizioni dell’anteguerra. Nella quarta giornata, all’altezza di Empoli, il tracciato in risalita incrocerà quello percorso durante la discesa e la gara arriverà a compiere per intero la traversata dell’Italia da Est a Ovest, collegando i due mari dalla sponda adriatica a quella tirrenica.

Il percorso

Leggi anche La presentazione ufficiale della Mille Miglia 2025

Il Museo viaggiante unico al mondo, come lo definì Enzo Ferrari, partirà martedì 17 giugno dalla pedana di viale Venezia a Brescia e, passando da Desenzano, Sirmione, Verona e Ferrara, taglierà il primo traguardo di tappa a San Lazzaro di Savena (Bologna). Mercoledì 18, sulle orme dei piloti degli anni Trenta, ecco i passi della Futa e della Raticosa, poi Prato e Siena per puntare infine al cuore di Roma, dove le vetture sfileranno sulla rampa di via Veneto.

Nella terza tappa, giovedì 19, la risalita toccherà Orvieto, Foiano della Chiana e Sansepolcro, dopodiché la 1000 Miglia 2025 tornerà nel territorio della Repubblica di San Marino prima della conclusione di giornata a Cervia-Milano Marittima. Nella quarta giornata, venerdì 20, la gara toccherà Forlì e, una volta valicati gli Appennini, Empoli.

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

La presentazione della Mille Miglia 2025 a Palazzo Loggia - Foto New Reporter Checchi-Favretto © www.giornaledibrescia.it

Tenendo la rotta a ovest, il transito a Pontedera prima di raggiungere il mar Tirreno con il passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno. Si riprenderà poi a risalire attraverso Viareggio e il Passo della Cisa, per chiudere la giornata a Parma. Sabato 21 Giugno, la quinta e ultima mattinata di gara riporterà gli equipaggi a Brescia, che accoglie ogni anno l’arrivo della Freccia Rossa.

Requisiti

Per iscriversi è indispensabile possedere, o aver richiesto, il certificato del Registro 1Mille Miglia. Novità di quest’anno l’introduzione della quota d’iscrizione riservata agli equipaggi under 30. Per vedere l’elenco delle vetture candidabili e per maggiori informazioni sull’iscrizione, visitare il sito 1000miglia.it.