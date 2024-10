Mille Miglia Usa, Shawn e Leanne Till vincono con la loro Alfa Romeo

Dall’Italia agli Stati Uniti, la Freccia Rossa fa ancora centro. La quinta edizione del Warm Up Usa organizzato da Mille Miglia è stato un altro grande successo per la società bresciana, che punta a diffondere la conoscenza delle gare di regolarità oltre i confini nazionali. E anche entro i confini nazionali all’estero.

Si è infatti conclusa formalmente all’ambasciata italiana di Washington la Coppa Usa, gara di tre giorni e circa 800 chilometri che ha visto sfidarsi 20 equipaggi americani, tra appassionati e neofiti assoluti. Inevitabilmente la gara l’ha vinta l’esperienza (e una stupenda Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1931) di Shawn e Leanne Till, che bissano la prima posizione dello scorso anno nella categoria «Mille Miglia Era». Ad aggiudicarsi invece il posto più alto sul podio tra le auto moderne sono Paul Gerard Cereghini e Brian James Lersner a bordo di una Ferrari F8 Tributo del 2020.

Passato e futuro

«Ci fa piacere essere il punto di arrivo di questa manifestazione – commenta l’ambasciatrice Mariangela Zappia –. Speriamo di vedere sempre più macchine, perché siamo davvero contenti di ospitare un gruppo di grandi appassionati di questa corsa, che è ha un sacco di passato ma anche di futuro».

Sul suolo italiano a Washington, in Whitehaven Street, le vetture ci sono arrivate dopo un emozionante giro per il centro della città, sfrecciando tra Capitol Hill, il Lincoln Memorial e la Casa Bianca. Partiti dal centro di Middleburg (Virginia) in mattinata, gli equipaggi si erano diretti in Maryland, per raggiungere il Congressional Country Club di Potomac, uno dei circoli di golf più esclusivi degli Stati Uniti, dove sono stati accolti per il pranzo.

Le premiazioni, invece, in serata al Lost Barrel Brewing di Middleburg. «Grazie a tutti i volontari – esordisce il sindaco Bridge Littleton –. Mille Miglia condivide con la nostra città il grande senso di comunità». Soddisfatto anche lo staff della Freccia Rossa, che ha esportato oltreoceano un ingranaggio organizzativo perfetto. Il prossimo appuntamento con il pubblico americano è a febbraio, per la prima Mille Miglia Experience in Florida.