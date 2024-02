Il 10 marzo torna la Brescia Art Marathon

La 22esima edizione della Bam, la Brescia Art Marathon, sarà il 10 marzo. Tre le distanze competitive: 42km, 21 km e 10 km, ma anche tre appuntamenti non competitivi con la Easy Run e la Family Walking: «Per noi è un grande orgoglio aver regalato una maratona alla città - ha detto il dottor Gabriele Rosa, presidente del Gruppo Rosa che organizza la Bam - . Un grande ringraziamento alle mie collaboratrici, alle istituzioni, ai volontari e alle forze dell’ordine. La Bam è l’unica maratona al mondo che abbina arte e sport e questo ci ha reso conosciuti. È una maratona cittadina e nemmeno questo è abituale. Ci saranno migliaia di persone, molte correranno altre vivranno l’evento da fuori. Per noi è sempre una grande festa».

I percorsi

Come ormai collaudato i percorsi si snoderanno all’interno del centro storico: le gare partiranno alle 8.30 da San Faustino mentre la 10km, che assegnerà i titoli di campione bresciano maschile e femminile Cus, quest’anno avrà lo start da via X Giornate sempre alle 8.30.

Per quanto riguarda invece i due appuntamenti non competitivi: la Easy Run avrà il via alle 8.50, mentre la Family Walking, che raccoglierà fondi per Avis, alle 10 da piazza Mercato.

«Una città e una maratona dai tanti volti - ha commentato la sindaca Laura Castelletti -. Inclusione, sport, siamo città dell’impresa ma anche della cultura, dell’arte, del benessere. Grazie al dottor Rosa e al suo gruppo questa manifestazione è diventata grande. Avete fatto sistema, con una grande rete del volontariato. Al di là delle stampelle che momentaneamente lo rallentavano il dottore fa sempre correre le idee e i progetti e noi gli siamo riconoscenti».

La giornata del 10 marzo sarà anticipata dal sabato dedicato alla Tomorrow Running: dalle 15 gli studenti delle classi 4 e 5 delle scuole primarie si ritroveranno a Campo Marte per correre insieme.

Domenica ecologica

Domenica si svolgerà la Giornata Ecologica con traffico fermo dalle 8.30 alle 14. Brescia Mobilità offre la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici. Resta partner della manifestazione Fondazione Brescia Musei: tutti gli iscritti alla Bam riceveranno un biglietto in omaggio per la mostra «Franco Fontana esposta al Museo Santa Giulia. Come ogni anno agli atleti premiati sarà consegnata la cartella artistica che per questa edizione è firmata da Giuseppe Capoferri, artista e Ceo di Gulliver (innovativa software house bresciana). L’ospite d’onore sarà l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra. Le iscrizioni online sono aperte fino al 7 marzo (per la quota agevolata la chiusura è il 28 febbraio). Ci si potrà iscrivere al Marathon Village anche il 9 marzo fino alle 14.