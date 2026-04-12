Sinner batte Alcaraz a Montecarlo e torna numero uno al mondo

Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026. L’altoatesino batte Carlos Alcaraz, con il punteggio di 7-6 (3) 6-3, in due ore e 15 minuti di gioco, nell’ultimo atto del torneo andato in scena sulla terra rossa del Principato di Monaco, e conquista il 27esimo titolo della sua carriera.

Di nuovo in vetta

Sinner batte Alcaraz a Montecarlo - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

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Ottavo titolo 1000 per l’azzurro – il quarto consecutivo dopo Parigi indoor, Indian Wells e Miami – che si prende anche, nuovamente, la vetta della classifica Atp. Dopo l’eliminazione in semifinale all’Australian Open e il ko a sorpresa con Mensik a Doha, il 24enne di San Candido riesce nell’impresa di vincere Indian Wells, Miami e Montecarlo nella stessa stagione. L’unico a riuscirci dal 1990 è stato Novak Djokovic, nel 2015.

È il secondo titolo su terra per Sinner, dopo l’Atp 250 di Umago 2022: centrato il primo Big Title sulla terra battuta, che nel 2025 lo aveva visto cedere proprio ad Alcaraz in finale sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros. Manca la difesa del titolo Alcaraz, che tornerà in campo la prossima settimana nell’Atp 500 di Barcellona. A riposo, invece, nei prossimi giorni l’azzurro.

Le parole

«Non saprei come commentare questa settimana – ha sottolineato Sinner –. Oggi s’è visto un tennis di livello molto alto da parte di entrambi, nonostante il vento che continuava a cambiare. Il ritorno al numero uno è importante, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante su questa superficie».