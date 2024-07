Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tennista italiano numero 1 del tennis mondiale italiano è alle prese con una tonsillite ed è costretto a ritirarsi.

«Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi – ha scritto Sinner su Instagram –. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare».

Per Sinner perdere i Giochi è «una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione».