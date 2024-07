Olimpiadi di Parigi 2024, la guida completa a tutte le discipline

Dall’arrampicata alla vela, tutto quello che c’è da sapere sui prossimi Giochi Olimpici

Il logo olimpico alla Place de la Bastille a Parigi - Foto Epa/Teresa Suarez © www.giornaledibrescia.it

Dall'emergente arrampicata alla più collaudata vela, a Parigi si celebra lo show che ogni quattro anni (stavolta tre causa rinvio al 2021 di Tokyo 2020 per la pandemia) fa grandi tutti gli sport. Dal 26 luglio all'11 agosto circa 10.500 atleti in rappresentanza di oltre 200 Paesi andranno a caccia del titolo più prestigioso e ambito per ogni atleta: l'alloro olimpico. Non solo Jacobs: chi sono i 13 bresciani convocati per le Olimpiadi Un programma ricco con sport che solo di recente hanno fatto