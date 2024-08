Jacobs e la staffetta 4x100 italiana accedono alla finale olimpica

La staffetta 4x100 italiana, corsa dal bresciano Marcell Jacobs e dai compagni Matteo Melluzzo, Fausto Desalu e Filippo Tortu, accede alla finale olimpica di Parigi.

Gli azzurri, che hanno corso la loro semifinale in 38’’07’, si sono posizionati quinti nella loro semifinale vinta dagli Stati Uniti. Ma alla luce dei risultati dell’altra batteria gli azzurri si sono qualificati per l’atto conclusivo in programma domani con il quinto tempo. Ancora viva perciò la speranza per il desenzanese Jacobs, protagonista di una convincente seconda frazione, e compagni di confermare l’oro olimpico ottenuto a Tokyo nel 2021.

L’altro bresciano Roberto Rigali non è invece stato schierato nel quartetto di partenza.

Cosa ha detto Jacobs

«Domani sarà un'altra gara. L'importante è essere passati in finale. Credo che sia possibile ripetere quanto fatto tre anni fa. La mia sensazione è di essere andato molto forte ma i dati non dicono questo. Ma sento di aver fatto una buona frazione con Fausto dobbiamo rivedere qualcosina» al cambio.

Marcell Jacobs guarda con fiducia alla finale 4x100 in programma domani dopo la qualificazione strappata dall'Italia grazie al ripescaggio.

Il commento degli altri

«Il cambio con Marcel è stato schiacciato», conferma Fausto Desalu, terzo frazionista della staffetta azzurra. «Siamo dentro. Ce la giochiamo domani», è l'analisi di Matteo Melluzzo, autore di una discreta prima frazione. La vede così anche Filippo Tortu: «Abbiamo fatto una gara sufficiente per la finale ma non per le nostre ambizioni. Domani avremo la seconda corsia e sarà difficile competere ma non ci diamo mai per vinti».

«Ora usciremo dallo stadio e faremo una riunione di gruppo per capire cosa ha funzionato e cosa no. Siamo in una finale olimpica per la seconda volta di seguito. Riusciremo a tirare fuori qualcosina che ci ha fatto fare bene tre anni fa e ci farà fare bene domani», è l'incoraggiamento finale di Jacobs.