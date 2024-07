Ivars Tre Campanili: a Vestone la mezza maratona delle stelle

Cuore, resistenza e soprattutto gambe: queste le componenti indispensabili per affrontare la Ivars Tre Campanili Half Maraton, mezza maratona di corsa in montagna che si correrà domani, domenica, a Vestone.

Si tratta di un appuntamento imperdibile, ormai cerchiato da anni con il pennarello rosso nel calendario bresciano del podismo. Siamo alla diciassettesima edizione, organizzata per la prima volta dall’associazione Podisti Urago Mella, guidata da Gabriele Campana, il quale ha raccolto il testimone da Paolo Salvadori, dando continuità alla manifestazione.

In cartellone

Il programma è fitto e in realtà si aprirà già oggi: alle 16.30, infatti, si svolgerà la Kids Run, dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni al parco di Nozza. Poi, dalle 19, grande festa in piazza Garibaldi a Vestone, con la presentazione dei top runner. La gara nazionale Fidal, organizzata con il patrocinio del Comune di Vestone e il patronato di Regione Lombardia, prenderà il via alle 9 di domani.

Gareggerà anche il vincitore dell’edizione 2023, Luca Merli. A lui, che è bagosso di Ponte Caffaro, il compito di provare ad aggiudicarsi nuovamente il titolo, per mantenerlo in terra bresciana. Non mancheranno però anche altri atleti di grande spessore, come i keniani Benjamin Serem, Abraham Ekwam (secondo nel 2023) e Antony Maina.

Luca Merli (al centro) insieme a Youseff Aich e Abraham Ebenyo Ekwam - © www.giornaledibrescia.it

In rosa

Per quanto riguarda le donne, non ci sarà invece la valtrumplina di Sarezzo Sara Bottarelli, che lo scorso anno s’ impose davanti ad Andualem Tadesse e Imanizabayo.

Saranno in totale 21.097 i chilometri della corsa competitiva, con un dislivello positivo di oltre novecento metri. Da Vestone si salirà per Pertica Bassa, Forno d’Ono, Avenone, Livemmo, Passo San Rocco e Belprato, per poi ritornare in piazza Garibaldi, dove si trova il traguardo.

La gara nazionale Fidal prenderà il via alle 9 in punto, mentre cinque minuti più tardi comincerà la manifestazione non competitiva. Alle 9.10, invece, la partenza della Family Run, la stracittadina di Vestone, appuntamento aperto a tutti (8 euro per l’iscrizione) per un totale di cinque chilometri.

Tutti gli atleti classificati al traguardo riceveranno la medaglia ufficiale della diciassettesima edizione. Di seguito avranno luogo le premiazioni degli Assoluti e dei primi classificati di ogni categoria.

Sono previsti premi speciali anche per le società sportive con almeno trenta, venticinque e venti atleti giunti al traguardo. Ci si aspetta dunque grande spettacolo per la Tre Campanili, gara supportata e sostenuta dalla Ivars Spa, storica azienda valsabbina specializzata nella lavorazione di materie plastiche.