Internazionali a Roma, pioggia su Sinner-Medvedev: semifinale sospesa

La pioggia si prende il centro della serata al Foro Italico, fermando sul più bello la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il match è stato interrotto nel terzo set, con l’azzurro avanti 4-2 e con un break di vantaggio, dopo un confronto rimasto in equilibrio per oltre due ore.
Prima dello stop, Sinner aveva segnalato alla giudice di sedia problemi legati alle righe del campo, diventate molto scivolose con l’aumentare dell’umidità. «Il campo è buono per giocare», sarebbe stata la risposta iniziale dell’arbitra, mentre il numero uno italiano continuava a discutere delle condizioni della superficie. Poco dopo però la pioggia è aumentata d’intensità e la partita è stata sospesa.
Darderi ko
La giornata romana si chiude invece con l’eliminazione di Luciano Darderi, che interrompe in semifinale il suo percorso nel Masters 1000 capitolino. L’azzurro, testa di serie numero 18 del torneo, è stato battuto nettamente dal norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1 6-1 in poco più di un’ora di gioco.
Anche in questo caso il match è stato condizionato dal maltempo, con una lunga interruzione di quasi due ore. Darderi ha pagato probabilmente le energie spese nei turni precedenti: prima la rimonta contro Alexander Zverev negli ottavi, poi la battaglia dei quarti contro il giovane spagnolo Jodar. Ruud invece ha gestito il match con continuità, lasciando pochissimo spazio all’italiano.