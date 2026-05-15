Internazionali a Roma, pioggia su Sinner-Medvedev: semifinale sospesa

La pioggia si prende il centro della serata al Foro Italico, fermando sul più bello la semifinale degli Internazionali d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il match è stato interrotto nel terzo set, con l’azzurro avanti 4-2 e con un break di vantaggio, dopo un confronto rimasto in equilibrio per oltre due ore.

Prima dello stop, Sinner aveva segnalato alla giudice di sedia problemi legati alle righe del campo, diventate molto scivolose con l’aumentare dell’umidità. «Il campo è buono per giocare», sarebbe stata la risposta iniziale dell’arbitra, mentre il numero uno italiano continuava a discutere delle condizioni della superficie. Poco dopo però la pioggia è aumentata d’intensità e la partita è stata sospesa.