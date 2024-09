Grand Prix, prima edizione sotto l’acqua: applausi per Tebogo e Simonelli

La pioggia non ferma lo spettacolo dell’atletica. La prima edizione del Grand Prix di Brescia fa il pieno di applausi nonostante il maltempo non abbia dato tregua per tutta la durata delle manifestazioni.

Applausi per tutti al campo Gabre Gabric di Sanpolino, di certo i decibel però sono saliti al massimo per il campione olimpico dei 200 Letsile Tebogo (20’’66, anche se poi è scattato l’allarme per un problema al ginocchio sinistro) e per Lorenzo Simonelli, vincitore dei 110 ostacoli con un buon 13’’39 sul bagnato, probabilmente la miglior prestazione dal punto di vista tecnico e cronometrico.

Nei 100 ostacoli femminili invece la portoricana Camacho-Quinn vince in 12’’88 la sfida tra ori olimpici contro la statunitense Russell. La keniana Beatrice Chebet invece domina letteralmente i 3000 femminili (8’34’’10).

I 100 metri vanno ai più accreditati Rohan Watson e Marie-Josée Ta-Lou Smith. Negli 800 successi per Nelly Jepkosgei e per il keniano Timothy Cheriyout con terzo il bresciano Francesco Pernici. Nei 400 maschili successo per il grenadino Kirani James, oro a Londra 2012, e alla statunitense Alexis Holmes.

Grande vitttoria nei 400 ostacoli femminili dell’italiana Ayomide Folorunso, in rimonta in 55’’41 davanti alle belghe Hanne Claes e Pauline Couckuyt sotto un autentico diluvio. Nel martello femminile secondo posto per la campionessa europea Sara Fantini alle spalle della danese Katrine Jacobsen. Nell’asta basta il primo salto al favorito statunitense Christopher Nilsen per imporsi in 5’’22 prima dello stop per il maltempo.