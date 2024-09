Grand Prix, vittoria e paura per Letsile Tebogo

Ovazione, vittoria e paura per Letsile Tebogo. Il botswano campione olimpico dei 200 metri sotto il diluvio ha vinto senza faticare la sua gara (20’’68) al Grand Prix, che si tiene oggi per la sua prima edizione al campo Gabre Gabric di Sanpolino, ma dopo l’arrivo ha iniziato a toccarsi il ginocchio sinistro e poi ha lasciato in fretta l’impianto di Sanpolino sostenuto da due uomini del suo staff.

Il problema, che l’atleta si trascina da qualche tempo, sarà valutato in queste ore in vista delle finali di Diamond League.