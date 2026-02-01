Giornale di Brescia
Franzoni lontano dai migliori a Crans-Montana: ora le Olimpiadi

Fabio Tonesi
Lo sciatore gardesano dopo le gioie a Kitzbühel chiude 23esimo nella discesa libera, ultima gara di Coppa del Mondo prima dei Giochi invernali
Lo sciatore Giovanni Franzoni dopo la discesa libera di Crans Montana - Foto Ansa/Jean Christophe Bott © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Franzoni fa rotta sulle Olimpiadi. Dopo l'euforia di Kitzbühel, il polivalente di Manerba chiude 23esimo nella libera di Crans-Montana, ultima gara di Coppa del Mondo prima del via ai Giochi fissato per venerdì.

La gara

Su una pista sicuramente a lui meno congeniale, lo sciatore gardesano finisce a 1”74 dal vincitore Franjo Von Allmen. Una prova onesta, anche in ragione della grande paura di ieri nell’unica prova cronometrata, quando con incredibile equilibrio è rimasto in piedi pur facendo scivolare gli sci sulle reti.

Franzoni nella discesa libera di Crans Montana per la Coppa del Mondo - Foto Ansa/Jean Christophe Bott © www.giornaledibrescia.it
Considerando che un anno fa, sulla stessa pista svizzera, Franzoni fu 47esimo in discesa, si capisce perfettamente l’evoluzione dell’ultimo vincitore sulla Streif. Il piazzamento lontano dai primi magari lascia un po' d’amarezza, ma consente al gardesano di levarsi di dosso un po’ di pressione in vista della libera olimpica di Bormio di sabato.

Anche senza l’acuto di Franzoni, è comunque grande Italia con una prestazione di squadra incredibile. Dietro all’imprendibile Von Allmen c’è il sempreverde Dominik Paris, staccato di 65 centesimi ma comunque 5 di meno dello statunitense Ryan Cochran-Siegle. Giù dal podio Marco Odermatt, dopo di lui al quinto posto miglior risultato in carriera per Benjamin Jacques Alliod (+0”86), poi Mattia Casse settimo (+0”92) e Florian Schieder nono (+0”95), mentre Christof Innerhofer precede il bresciano di un centesimo.

