Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport
Sport
Altri sportGDB+

Ginnastica, nella Brixia tricolore brilla Andreoli: «Per me è speciale»

La bresciana protagonista sabato nella finale disputata e vinta con le compagne a Bergamo: «Tornavo da un lungo stop, che emozione»
Erika Veschini
La bresciana Andreoli protagonista nella finale che ha dato il tricolore alla Brixia - Foto Nico Pancot @ www.giornaledibrescia.it
La bresciana Andreoli protagonista nella finale che ha dato il tricolore alla Brixia - Foto Nico Pancot @ www.giornaledibrescia.it

Scaricata l’adrenalina della finalissima di ginnastica artistica, il day after delle campionesse d’Italia della Brixia lascia spazio all’analisi di una gara fra le migliori di sempre, che ha portato alla vittoria dello storico scudetto numero ventidue.

Evoluzione

La fortuna, alla vigilia della final eight, non sembrava sorridere alla squadra bresciana, che aveva perso all’ultimo minuto Martina Maggio a causa di una sublussazione della spalla oltre a Michelle Tapia, sempre per un problema alla spalla. Come ha ricordato però il direttore tecnico Enrico Casella, a premiare la Brixia è stata proprio la profondità della squadra, che nel corso del campionato si è via via ricompattata, recuperando i suoi elementi più preziosi, come Angela Andreoli.

Splendida splendente

La bresciana, ferma per un infortunio da quasi un anno e mezzo, era rientrata solo nell’ultima prova di regular season a Terni, dando un contributo determinante. Sabato a Bergamo, Andreoli ha dimostrato di essere sulla strada giusta per tornare ai vertici, stampando un esercizio in trave da 13.350 e un corpo libero da 12.900.

«È stata una gara davvero bellissima ed emozionante. Per me aveva un significato speciale, perché era soltanto la mia seconda apparizione dopo un lungo stop, quindi tornare a vivere certe emozioni è stato ancora più intenso – ha commentato la campionessa bresciana –. Sono felice della mia prestazione, ma soprattutto del risultato ottenuto insieme alla squadra: abbiamo conquistato lo scudetto numero ventidue, un traguardo importante che ci riempie di orgoglio».

La festa sul podio della final eight della Brixia, che ha conquistato il 22esimo scudetto - Foto Nico Pancot @ www.giornaledibrescia.it
La festa sul podio della final eight della Brixia, che ha conquistato il 22esimo scudetto - Foto Nico Pancot @ www.giornaledibrescia.it

Andreoli ha poi «un ringraziamento speciale per il presidente della squadra, Folco Donati, che ci è sempre stato vicino. Ma un grazie va anche agli allenatori e ai fisioterapisti che ci seguono quotidianamente e all’Esercito, che è sempre presente nel mio percorso sportivo».

Gli Usa come palcoscenico

Se Andreoli è finalmente tornata, Veronica Mandriota si prepara invece a salutare Brescia e la sua Brixia. La pugliese ha infatti deciso di lasciare l’Italia per proseguire la carriera negli Stati Uniti. Proprio negli Usa, precisamente ad Oklahoma City, lo scorso week end la più grande campionessa di sempre dell’artistica italiana, Vanessa Ferrari, è entrata nella International Gymnastics Hall of Fame.

La ginnasta che ha rivoluzionato la ginnastica azzurra, campionessa mondiale all around, medaglia d’argento olimpica, è stata festeggiata da un’altra leggenda, Nadia Comaneci. L’ennesima grande soddisfazione per lei e anche per la Brixia e i suoi allenatori, che hanno cresciuto Vanessa e dietro di lei una serie di campionesse che si rinnova anno dopo anno, come dimostrato anche dalle nuove leve.

Sabato la finale di campionato ha visto brillare i volti noti, come Asia D’Amato (14.250 sugli staggi, 13.600 alla trave, 13.950 al volteggio) ed Elisa Iorio (14.500 alle parallele), accanto alle giovani Alessia Marena, ottima a trave e corpo libero e Sofia Tonelli, autrice di uno splendido volteggio. La strada è tracciata, nel solco delle grandi campionesse: non resta che percorrerla alla ricerca di nuovi traguardi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ginnastica artisticaBrixiaAngela AndreoliBergamo

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ
Il libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdBIl libro «Decisioni artificiali» in edicola con il GdB

Volume sull’IA e sulle decisioni delegate alle macchine, scritto da Marco Camisani Calzolari

SCOPRI DI PIÙ
Il tuo quotidiano, con tablet inclusoIl tuo quotidiano, con tablet incluso

Direttamente a casa tua, per tutta la famiglia a soli 0,90€ al giorno

SCOPRI DI PIÙ