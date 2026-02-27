Ginnastica azzurra, via al campionato: Brixia pronta a combattere

Riparte la stagione agonistica dei grandi attrezzi, con Brescia in prima fila per confermarsi nell’élite della ginnastica azzurra. La tappa inaugurale del campionato nazionale di serie A di artistica maschile e femminile è in programma venerdì 27 al Pala Panini di Modena, primo dei tre appuntamenti della regular season che proseguirà a Biella (13-14 marzo) e Terni (17-18 aprile). Il viaggio che assegnerà lo scudetto si concluderà con la final eight di Bergamo, il 15 e 16 maggio, nella collaudata formula in stile finale olimpica.

Fotografia

In Emilia Romagna si presentano a difendere il tricolore femminile le campionesse della Libertas Ginnastica Vercelli, che a Giulia Perotti, fresca di bronzo alle parallele asimmetriche nelle finali della World Cup di Cottbus appena conclusa, affiancano un prestito straniero di assoluto spessore: la campionessa del mondo in carica Angelina Melnikova, tornata in gara per la Fig sotto bandiera neutrale.

L’Unione Sportiva Renato Serra capitanata da Chiara Barzasi e impreziosita dalla francese campionessa europea junior Elena Colas e la Ginnastica Civitavecchia di Manila Esposito e July Marano, saranno sulla carta le altre principali avversarie della Brixia. Completano la massima serie Forza e Coraggio di Milano, Ginnastica Heaven di Roma, Artistica ’81 Trieste, Ginnastica Riccione e Gal Lissone; tra le neopromosse Juventus Nova Melzo e Biancoverde Imola, con la ripescata Corpo Libero Gymnastics Team di Padova dopo la rinuncia del C. Sport Bollate.

L'atleta Elisa Iorio - © www.giornaledibrescia.it

Mix

La Brixia si presenta al via schierando un mix di campionesse e giovani promesse. Le colonne nelle prime tre gare saranno Asia D’Amato, Veronica Mandriota ed Elisa Iorio, fresca vincitrice dell’oro sugli staggi in Coppa del Mondo. La ventitreenne modenese, reduce da un lungo calvario dopo l’infortunio olimpico di Parigi 2024, si presenta davanti al pubblico di casa con tutta la voglia di confermare il suo grande rientro. Ancora ferme ai box in attesa di una completa guarigione sono invece Alice D’Amato, Martina Maggio e Angela Andreoli. Largo quindi alle giovani, rientrate dal prestito della scorsa stagione alla Acrobatic Fitness: Caterina Salerno, Michelle Tapia, Giorgia Castoldi e Alessia Marena.

«L’obiettivo è affrontare le prime gare senza troppa pressione, contando anche sulla possibilità di scartare il punteggio peggiore. Puntiamo a fare bene e qualificarci per la finalissima, che sarà una gara secca dove tutto è possibile» ha commentato Enrico Casella, direttore tecnico della nazionale e della Brixia.

Chiaramente molto dipenderà da quali ginnaste la squadra bresciana e le avversarie potranno schierare nella prova decisiva. Domani per la Brixia scenderanno in pedana Mandriota, Asia D’Amato e Elisa Iorio insieme a Marena, Castoldi e Tapia. La serie A2 aprirà le danze alle 9, seguita dalla serie A1 in gara a partire dalle 14.30. E sarà già spettacolo.