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La figlia di Springsteen in gara alla Scuderia la Caccia di Bedizzole

Jessica, 34 anni, è cavallerizza a livello internazionale e già medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo
Jessica Springsteen, 34 anni
Jessica Springsteen, 34 anni

Giornate bresciane per la figlia di Bruce Springsteen. Jessica, 34 anni, è cavallerizza a livello internazionale e già medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo.

Sta partecipando con gli Stati Uniti al concorso estivo ospitato dalla Scuderia La Caccia a Bedizzole, nell’ambito del circuito Garda Tour.

Non è la prima volta che gareggia nel Bresciano e il padre, che giovedì era a Chicago da Obama, in passato ha già presenziato a Bedizzole per seguire la figlia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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