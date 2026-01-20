Pallamano, festeggiamenti per Leno: Ateba regina a Mezzocorona

Gioie e dolori in un weekend ancora tutto a tinte femminili: la pallamano bresciana ha totalizzato due vittorie e una sconfitta tra serie A1 e A2. A dare il via alle danze è stata sabato Leno, che in massima serie ha messo a sedere in trasferta il fanalino di coda Mezzocorona, superata 37-27 al termine di una gara ribaltata dalle bassaiole nella ripresa. Standing ovation per Ateba, autrice di 16 gol e sempre più capocannoniere del campionato (al momento sono 137 le sue reti complessive), che trascina le gialloblù alla settima vittoria dell’anno.

I risultati

Nell’ultima giornata del girone d’andata di serie A2 può sorridere invece la Leonessa Brescia, che doma e sorpassa in classifica Mestrino (23-22), mentre è passaggio a vuoto per il baby Leno, che cade 34-28 sul parquet di Cassano Magnago. Per le cittadine la vittoria vale la seconda posizione, un ottimo piazzamento da mettere a referto al giro di boa, raggiunto grazie ad una prestazione ottima di tutto il collettivo: mattatrice è Alessia Franchi (8 gol), seguita da capitan Bellini (5) e Francesca Franchi (5). In una gara combattuta fino alla fine le cittadine riescono a chiudere avanti di una lunghezza a metà (10-9), e a spuntarla con lo stesso gap nel finale.

È un inseguimento che non riesce invece quello messo in campo dal Leno: Cassano Magnago afferra le redini della gara sin dall’avvio e mantiene la distanza fino alla fine. Bene Tescione e Sbalchiero (6 gol a testa), e Kellner e Palazzotta (5).

Turno di stop

Ora per tutte le formazioni bresciane sarà weekend di riposo. In serie A1 Leno aveva anticipato la gara contro Salerno ad inizio anno per gli impegni in coppa delle campane, quindi tornerà sul parquet sabato 31 gennaio contro Erice, mentre in serie A2 sarà generale turno di stop prima dell’inizio del girone di ritorno.

La Leonessa Brescia inaugurerà la seconda fase domenica 1 febbraio contro le Guerriere Malo, Leno domenica 8 febbraio a Dossobuono. La maschile ferma al momento per gli Europei, con l’Italia impegnata, tornerà in campo il 7 febbraio.