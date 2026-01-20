Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Pallamano, festeggiamenti per Leno: Ateba regina a Mezzocorona

Alessia Tagliabue
Ben sedici i gol della fuoriclasse. In A2 Brescia sorpassa Mestrino
Ateba, la campionessa del Leno A1 - @www.giornaledibrescia.it
Ateba, la campionessa del Leno A1 - @www.giornaledibrescia.it
AA

Gioie e dolori in un weekend ancora tutto a tinte femminili: la pallamano bresciana ha totalizzato due vittorie e una sconfitta tra serie A1 e A2. A dare il via alle danze è stata sabato Leno, che in massima serie ha messo a sedere in trasferta il fanalino di coda Mezzocorona, superata 37-27 al termine di una gara ribaltata dalle bassaiole nella ripresa. Standing ovation per Ateba, autrice di 16 gol e sempre più capocannoniere del campionato (al momento sono 137 le sue reti complessive), che trascina le gialloblù alla settima vittoria dell’anno.

I risultati

Nell’ultima giornata del girone d’andata di serie A2 può sorridere invece la Leonessa Brescia, che doma e sorpassa in classifica Mestrino (23-22), mentre è passaggio a vuoto per il baby Leno, che cade 34-28 sul parquet di Cassano Magnago. Per le cittadine la vittoria vale la seconda posizione, un ottimo piazzamento da mettere a referto al giro di boa, raggiunto grazie ad una prestazione ottima di tutto il collettivo: mattatrice è Alessia Franchi (8 gol), seguita da capitan Bellini (5) e Francesca Franchi (5). In una gara combattuta fino alla fine le cittadine riescono a chiudere avanti di una lunghezza a metà (10-9), e a spuntarla con lo stesso gap nel finale.

È un inseguimento che non riesce invece quello messo in campo dal Leno: Cassano Magnago afferra le redini della gara sin dall’avvio e mantiene la distanza fino alla fine. Bene Tescione e Sbalchiero (6 gol a testa), e Kellner e Palazzotta (5).

Turno di stop

Ora per tutte le formazioni bresciane sarà weekend di riposo. In serie A1 Leno aveva anticipato la gara contro Salerno ad inizio anno per gli impegni in coppa delle campane, quindi tornerà sul parquet sabato 31 gennaio contro Erice, mentre in serie A2 sarà generale turno di stop prima dell’inizio del girone di ritorno.

La Leonessa Brescia inaugurerà la seconda fase domenica 1 febbraio contro le Guerriere Malo, Leno domenica 8 febbraio a Dossobuono. La maschile ferma al momento per gli Europei, con l’Italia impegnata, tornerà in campo il 7 febbraio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
pallamanoLeno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario