Leonessa Brescia, la repubblica della pallamano basata sul vivaio

Vincenzo Cito

Giocatrici e staff di famiglia, Bellini gioiellino di 23 anni, Savoldi coach lungimirante: ma la chiave è l’amicizia

L'esultanza della squadra - Foto/Fb Pallamano Leonessa

Erano leoncine, sono diventate leonesse. Molte di loro avevano poco più di 14 anni quando – per la indisponibilità di alcune titolari – nel 2020-2021 furono lanciate nell’arena della A2 di pallamano in piena era Covid, fra tamponi e limitazioni, in partite a porte chiuse, con i genitori a seguirle a distanza grazie alle dirette su Facebook. E quando, nella stagione successiva, in panchina è andata Simona Savoldi, ex giocatrice di altissimo livello, la rosa della Leonessa si è ulteriormente ringi