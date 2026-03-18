Elly Fanchini Day: Compagnoni, Goggia e Brignone le stelle al Tonale

Gli occhi le brillano sempre. Se parla di sci, della sua nuova veste di commentatrice tv, dell’Elly Fanchini Day che andrà in scena domenica 29, della stagione di Giovanni Franzoni.

Insomma, una Nadia Fanchini a tutto campo quella che ieri è stata ospite di radio Bresciasette all’interno del Magazine condotto da Maddalena Damini. E che con soddisfazione indica tre stelle che verranno ad illuminare la terza edizione della manifestazione dedicata alla sorella Elena: ovvero Deborah Compagnoni, Sofia Goggia e Federica Brignone.

Maddalena Damini e Nadia Fanchini negli studi di radio Bresciasette - © www.giornaledibrescia.it

Campionesse, ma soprattutto amiche della famiglia Fanchini, che non vogliono mancare a quella che si preannuncia come una domenica di grande festa al Passo del Tonale, nella quale saranno comunque tantissime le protagoniste del circo bianco presenti.

Sguardo alla pista

Prima però l’attenzione degli appassionati, Nadia Fanchini compresa, sarà alle finali di Coppa del Mondo maschili e femminili a Lillehammer in Norvegia. E nelle discipline veloci uno dei più attesi è senza dubbio il bresciano Giovanni Franzoni, reduce da una stagione meravigliosa.

«Sono certa che arriverà carichissimo – dice Nadia – perché è in quella fase in cui tutto viene facile ed e molto veloce in pista. Sono sicura che farà bene anche perché è consapevole delle sue qualità, della sua forza. Mi ricordo che quando arrivava per me il momento delle finali mi saliva a mille l’adrenalina, che fossi o meno in lotta per la coppa di specialità: vuoi chiudere al top, sai che è l’ultimo appuntamento della stagione, dai tutto ciò che hai dentro anche se sei stanco fisicamente e mentalmente. Sono certa che per Giovanni sia così».

Giovanni Franzoni impegnato nelle porte del gigante olimpico di Bormio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Fanchini non si è trovata a commentare per la Rai le prove di Franzoni, ma quelle delle atlete azzurre e non solo sì. Amiche, alcune ex compagne, «e per questo magari esulti se salgono sul podio e hai quell’attimo di silenzio se cadono, come è capitato con Vonn alle Olimpiadi. Mi sento dentro la gara, come se fossi in pista».

Il cuore e i sentimenti

E in pista ci sarà domenica 29 per l’Elly Fanchini Day, che partirà di primo mattino al Passo del Tonale con l’apertura degli impianti alle 8, la ricognizione della pista «Serodine» dalle 8.30 alle 9 e il via della gara di gigante alle 9.30.

«Nulla di competitivo, sarà una grande festa – sottolinea Nadia –: siamo orgogliosi perché abbiamo aperto le iscrizioni e dopo 24 ore erano sold out. Ma aspettiamo comunque tantissima gente».

Il perché è fondamentale: «Stiamo raccogliendo ogni giorno l’eredità di Elena per portare avanti quello che era il suo progetto, cioè aiutare la ricerca. Era ambassador Airc e noi da lì abbiamo iniziato a credere proprio nella ricerca. Il 12 gennaio di quest’anno è stata costituita anche l’Elly Fanchini Odv e questo ci permetterà di continuare a donare e imbastire parecchi progetti: quelli che Elena voleva, con lo sguardo rivolto soprattutto ai bambini».

Una campionessa scomparsa tre anni fa, ma che ha lasciato tanto al mondo dello sci. Il quale ha deciso insieme alla famiglia di tenerla stretta, vicino al cuore.