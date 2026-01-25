Discovery Kenya: oggi a Eldoret il cross country più importante d’Africa

Il sole è già alto quando Eldoret si sveglia. Brucia fin dalle prime ore del mattino e illumina la distesa verde che, di lì a poco, vedrà il silenzio spezzato dal rumore dei passi. La polvere si alza sotto i piedi degli atleti e resta sospesa nell’aria. Gli sguardi sono concentrati, carichi di attesa. I bambini sorridono — lo fanno di continuo — così come gli spettatori e gli allenatori: qui la corsa unisce età, storie e speranze diverse. È il giorno del Cross Country più importante d’Africa, la trentacinquesima edizione del Discovery Kenya organizzato da Rosa e Associati.

Alcuni bambini presenti alla gara - © www.giornaledibrescia.it

Si corre per vincere, certo. Ma si corre anche per dimostrare qualcosa, per essere visti, per cercare un futuro differente. Qui il destino non è semplice né scontato, spesso ha contorni più duri di quelli a cui siamo abituati. Per questo correre diventa un linguaggio universale, una possibilità concreta, a volte l’unica. È da qui che inizia il nostro viaggio nel cuore del Kenya.

Miniera di talenti

Nato nel 1991 da un’intuizione del dottor Gabriele Rosa, il Discovery è diventato nel tempo un vero sistema di reclutamento e formazione per giovani talenti delle lunghe distanze. Dal Kenya sono partite decine di carriere internazionali, cresciute senza sradicamenti forzati, costruite con pazienza, metodo e rispetto.

Leggi anche La storia dell'allenatore bresciano che trasforma in campioni i maratoneti del Kenya

Una filosofia che ha prodotto risultati straordinari, record mondiali e campioni capaci di imporsi su piste e strade di tutto il mondo, sostenuti nel tempo dal lavoro del management di Rosa Associati.

Paul Tergat a sorpresa

Già alla vigilia della gara l’atmosfera si era caricata di ulteriore significato. La visita a sorpresa di Paul Tergat, due volte argento olimpico ad Atlanta 1996 e Sydney 2000, ha trasformato la serata in un momento speciale. Tra emozioni sincere e sorrisi, Tergat ha definito il dottor Rosa un vero padre, prima di un lungo abbraccio capace di raccontare più di molte parole il rapporto tra i due.

La gara

La mattina della gara la sveglia suona presto. Dai bambini delle scuole agli atleti senior, tutti arrivano puntuali allo Sports Club di Eldoret. Il Cross Country riempie il campo di vita: circa quattromila partecipanti, dai più piccoli agli emergenti fino agli atleti affermati, e un’infinità di persone lungo il percorso.

Dieci le gare in programma: dai 500 metri per bambini e bambine dai 5 ai 7 anni, fino agli 8000 senior femminili e ai 10000 senior maschili. Proprio in quest’ultima prova c’è spazio anche per una presenza bresciana.

Il bresciano Del Barba - © www.giornaledibrescia.it

Stefano Delbarba, partito insieme al gruppo di Rosa Associati, una volta arrivato a Eldoret non ha resistito al richiamo della corsa.

Nel corso della mattinata sono tanti i grandi atleti che scelgono di esserci, anche solo come ospiti, per portare un saluto al dottor Rosa, celebrare un anniversario importante come il trentacinquesimo anno di gare e assistere alle competizioni.

Beatrice Chebet - © www.giornaledibrescia.it

Ci sono Paul Tergat, Brigid Kosgei - record del mondo nella maratona di Chicago -, e soprattutto Beatrice Chebet, oro olimpico nei 5000 e 10000 metri ai giochi di Parigi 2024 e campionessa mondiale sulle stesse distanze a Tokyo 2025. Quando l’ultimo runner taglia il traguardo e il suono dei passi si attenua, resta il silenzio delle cose importanti. Le immagini negli occhi, il tifo ancora nelle orecchie, la sensazione netta di aver assistito a qualcosa che va oltre il risultato. Il primo giorno si chiude così. Ma i sorrisi, quelli non si spengono. Il viaggio è appena iniziato. E questa settimana, fatta di corsa e di vita, ha finalmente cominciato a raccontarsi.