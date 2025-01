Discovery Kenya, il dottor Rosa all’edizione più numerosa

«Karibu sana» urla lo speaker nel microfono. In lingua Swahili significa «molto benvenuti».

L’Eldoret sport club è vestito a festa per la 34esima edizione del Discovery Kenya, la manifestazione sportiva, dedicata alla corsa, e organizzata nella città di Eldoret, in Kenya, dal Gruppo Rosa Associati. È l’edizione più numerosa: circa 4000 gli iscritti fra bambini e aspiranti campioni.

Il ritorno di Gabriele Rosa

Dopo un anno di pausa è presente alle gare anche Gabriele Rosa, il dottore dello sport e allenatore di alcuni dei maratoneti kenioti (e non solo) più forti: vicino alla sua postazione c’è un via vai di persone felici di rincontrarlo.

Nel frattempo le gare si susseguono: partono i più piccoli, come sempre qualcuno è vestito con il completo più bello, qualcun altro invece indossa la divisa che rappresenta la propria scuola. Un gruppo di ragazzini attende il proprio turno correndo per il prato senza scarpe, sono tutte ammucchiate vicino all’insegnante, perché non si rovinino inutilmente.

Intanto c’è chi vince, chi perde e chi cade, ma nessuno si ritira: l’obiettivo è arrivare alla fine. A tutti i costi. Per molti di questi bambini, ragazzi e atleti, la corsa sarà l’unica possibilità per avere una vita migliore. E lo sanno così bene che non mancano mai l’appuntamento.

Sandra si avvicina, ha 15 anni, in braccio la sorellina di tre anni che ha appena finito di correre. Sorride e dice orgogliosa: «È arrivata fino alla fine!».

Un altro Discovery è finito, inizia il viaggio fra i training camp, sparsi sugli altipiani keniani e targati Rosa Associati.